Bope fecha lanchonete que era usada como ‘boca de fumo’ no Preventório

Policiais Militares da Rotam e CP do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam na noite deste sábado, 31, dois homens pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu em uma lanchonete localizada no bairro Preventório, em Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia anônima de que havia uma lanchonete que funcionava como ponto de venda de entorpecentes. As guarnições se deslocaram até ao local, fizeram um cerco e um dos traficantes, que é o proprietário da lanchonete, se entregou dizendo que havia droga e dinheiro no interior do estabelecimento.

Foi autorizada a entrada no estabelecimento e durante uma revista as guarnições encontraram duas balanças de precisão, 4 celulares, 2 munições calibre 22, quatro munições calibre Ponto 40, aproximadamente 100 gramas cocaína, maconha e dinheiro.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.