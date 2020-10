Acre fecha outubro com média diária de 78,3 novos casos e 1,06 mortes por Covid-19

Foto: Júnior Aguiar/Secom

O que deveria ser uma boa notícia, acabou se tornando preocupação. O Acre está fechando o mês de outubro com os menores índices de contaminação e mortes pela Covid19.

Os dados referentes ao período de 1º até 30 de outubro revelam que no estado aconteceram 2.349 novos casos da doença, o que significa uma média de 78,3 pessoas contaminadas a cada dia. Neste mesmo período, aconteceram 32 mortes, uma média de praticamente um óbito a cada dia.

Em comparação com setembro, o número é bem menor. No mês passado, a média de novos casos foi de 113 novos casos diários com 43 mortes, que gera uma média de 1,4 óbitos por dia.

Acontece que os números baixos de outubro chegam justamente no momento em que as autoridades de saúde revelam a ameaça de uma segunda onda de contaminação da Covid-19 no Acre.

Exemplo dessa preocupação real é que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 determinou nesta semana que a região do Alto Acre seja reclassificada na fase laranja por conta do aumento de 200% nas internações. Na prática, o retorno para o nível laranja representa o fechamento de bares, restaurantes e igrejas.

“Infelizmente não existe uma solução fácil. Uma segunda onda da Covid-19 está a caminho. Temos que exercitar nossa resiliência e ter responsabilidade coletiva com essa segunda onda que vai chegar ao Acre”, explicou o médico Thor Dantas