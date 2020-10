TRE nega candidatura de cunhada do prefeito Isaac Lima

Foto: Pixabay

Cruzeiro do Sul tem 3.614 casos de Covid-19 e nesta semana vem sofrendo aumento do número de internações no Hospital de Campanha por causa do coronavírus. Enquanto isso, a campanha eleitoral para as eleições municipais de novembro segue em ritmo acelerado e sem respeito às regras de prevenção à Covid-19. Atividades políticas, como passeatas, carreatas, reuniões e comícios causam intensas aglomerações e alguns candidatos e apoiadores não usam máscaras durante os eventos. No último sábado, 24, dois candidatos fizeram eventos com a presença de milhares de pessoas na região central e bairros de Cruzeiro do Sul.

As fotografias publicadas nas redes sociais dos candidatos desde o início da campanha provam a negligência com as medidas de segurança com relação ao coronavírus. O candidato Fagner Sales, do MDB, começou a campanha fazendo o uso da máscara, mas ele, os familiares e apoiadores passaram a não utilizar a proteção.

O candidato do PSL, Sargento Adônis, que já foi criticado por esse motivo nas redes sociais, também não usa máscara em encontros e reuniões. Zequinha Lima do PP, já apareceu com e sem máscara nos compromissos políticos em busca de votos.

Aumento de internações

Nessa segunda-feira, 26, havia 8 pessoas internadas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul com Covid-19 e nessa terça o número passou para 14. O diretor da unidade hospitalar, médico Marcos Lima, está preocupado com a possibilidade de uma segunda onda da doença no município. “Houve uma estabilização nos números, mas a doença não parou. As pessoas precisam seguir com os cuidados, como o uso de máscaras, o distanciando e as medidas de higienização das mãos para evitar uma segunda onda de Covid”, alerta.

A secretária municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Janaína Negreiros, também teme um novo pico de coronavírus, alertando que há jovens internados com Covid-19 na cidade. “Já tivemos 64 óbitos por Covid em nosso município. Temos que evitar um novo pico”.