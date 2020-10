Moradora do Tancredo Neves mostra ruas inundadas por esgoto e água da chuva

Após divulgação da pesquisa Ibope de intenção de votos, os candidatos à prefeitura de Rio Branco se manifestaram acerca do resultado que colocou Minoru Kinpara (PSDB), Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (Progressistas) tecnicamente empatados, com 28%, 23% e 21% respectivamente.

Em 1º lugar, Minoru se diz feliz com o resultado da pesquisa e destacou que a consolidação nas pesquisas mostra que a população procura um nome novo sem envolvimento com corrupção e com experiência comprovada em gestão.

“A gente percebe andando nos bairros, conversando com a população, que o nosso nome está sendo muito bem aceito. Eles querem um nome novo, alguém que tenha experiência bem sucedida em gestão, que saiba fazer gestão, e alguém que graças a Deus nunca teve envolvimento em corrupção, ficha limpa.

Em 2º lugar, Neri diz que segue confiante e argumentou que Rio Branco avançou muito nesses últimos dois anos de sua gestão.

“Sigo confiante, acreditando que a população reconhecerá um projeto como o nosso: transparente, possível, pautado na realidade do município, com foco nas pessoas e propostas viáveis. Acredito que se avançarmos tanto nos últimos dois anos, nos próximos quatro anos faremos muito mais”, destacou Neri.

Já em 3º lugar e numa crescente, o candidato do Progressistas Tião Bocalom preferiu desqualificar a pesquisa Ibope: “não vale nada”. Isso porque, segundo ele, foi vítima da referida pesquisa em eleições passadas.

Em outro trecho, Bocalom afirmou que pesquisas internas do seu partido o colocam em 1º lugar e que possivelmente pode liquidar a eleição já no 1º turno.

“Isso é vergonhoso. Isso pra mim não é nada com nada [pesquisa Ibope]. Na rua, os candidatos do PSB e do PSDB dizem que eu vou ganhar no 1º turno ou se não no 2º turno. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos na frente de todo mundo. Eu tenho sentimento de muita gente que acha que vamos ganhar no primeiro turno. Eu também acho que vamos ganhar no primeiro turno”, destacou Bocalom.

Entusiasmado, o candidato do PT, Daniel Zen, disse que ficou feliz com o resultado da pesquisa que mostrou um salto de 5% para 7%.

“Fiquei feliz com o resultado. Acredito que os números demonstram uma tendência de crescimento das duas candidaturas que estão mais presentes nas ruas: a minha e a do Bocalom”, afirmou.

Receoso, Duarte afirma que não irá brigas com pesquisas, mas ponderou que as ruas demonstram um resultado bem diferente das pesquisas divulgadas nesta quinta-feira (29).

“Eu não brigo com números e pesquisas. Agora o sentimento das ruas demonstram um resultado completamente diferente desses números. Seguiremos nossa jornada dia a dia levando nossas propostas para a população”, afirmou Duarte.

Já o candidato do Avante, Jarbas Soster, afirmou que recebeu o resultado com o sentimento de surpresa e ponderou que essas pesquisas não estão demonstrando a verdadeira realidade do eleitor.

“Após algumas pesquisas, viemos em uma constante crescente. Recebemos essa pesquisa, devo confessar, com uma leve surpresa, pois estamos nas ruas e vemos o que os munícipes de Rio branco almejam: o novo! Esse é o sentimento da população. Infelizmente essas pesquisas não estão demonstrando a verdadeira realidade do eleitor. Estamos nos bairros e a opinião pública está bem diferente desse resultado”, destacou Jarbas.

Desconfiado, o candidato Jamyl Asfury do PSC, afirmou que não confia no resultado da pesquisa Ibope.

“”Nós não estamos vendo esses números das pesquisas nas ruas. A cada dia estamos crescendo, vendo as pessoas aderirem ao projeto Rio Branco feliz! Deus governando com a gente. E mais uma vez o Ibope passa dados enganadores, porque a população irá me colocar no segundo turno!”, afirmou Jamyl.