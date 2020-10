Jamyl aposta no voto cristão

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O ac24horas sabatinou o candidato a prefeito do Partido Social Cristão, Jamyl Asfury, como vem fazendo com os demais pretendentes à prefeitura de Rio Branco. Ele discorreu sobre Educação, Saúde, Infraestrutura além de questões políticas e partidárias. Jamyl, que é pastor evangélico, deixou claro que sendo eleito não discriminará outras religiões, muito menos os que integram grupos minoritários que abarcam a ideologia de gênero. Disse que, apesar do estado ser laico, a população brasileira é cristã. Pretende fazer parcerias público-privadas com igrejas para que atendam crianças como se fossem creches. O ex-parlamentar ressaltou a importância da melhoria do transporte público e o fortalecimento da atenção básica de saúde. Sobre o 2º turno das eleições disse que, sob hipótese alguma, apoiaria a atual prefeita Socorro Neri (PSB) por ser de vertente esquerdista. Deverá ir com Tião Bocalom.

Presunção da inocência

Os deputados estaduais manifestaram apoio ao presidente da Aleac, Nicolau Junior, afastado das funções pela Justiça Federal sob acusação de várias irregularidades. Junior não é réu, muito menos condenado para que não tenha seu direito de defesa afiançado. A presunção da inocência é uma garantia constitucional até que tudo seja devidamente esclarecido.

Família em luto

A viúva do professor, historiador e escritor Carlos Alberto falecido a pouco dias e que disputava uma vaga de vereador pelo PSDB, informou a COLUNA que ela e suas filhas não se decidiram por nenhum candidato. Que continuam de luto pela perda irreparável do marido. O professor Carlos Alberto era respeitado e amado por muitos.

Colecionando pesquisas

A COLUNA está colecionando todas as pesquisas que chegam. As que foram registradas e publicadas nos sites ou, apenas, as feitas para consumo interno dos partidos. O objetivo é analisá-las e comentá-las depois das eleições. É necessário pontuar os disparares.

Minoru consolidado

A pesquisa do Ibope, divulgada pela TV Acre na noite de ontem, demonstrou que os votos do candidato tucano, Minoru Kinpara, cristalizaram. Sua presença no 2º turno das eleições é quase certa. Prova, também, que o perrengue entre o vice-governador major Rocha e o governador Gladson não contaminaram a campanha. Minoru é Minoru.

Disputa dura

A prefeita Socorro Neri (PSB) e o ex-prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) disputam palmo-a-palmo a outra vaga do 2º turno. Socorro precisa de mais volume de campanha. Os dirigentes do PSB, ao que parece, desaprenderam o que aprenderam nos anos de convivência com o PT.

Não estão seguros

Com os órgãos de controle fiscalizando, o Ministério Público agindo, a Justiça legitimando e a Polícia Federal investigando os gestores públicos nas prefeituras não são estão seguros. Não dormem tranquilos.

“Vou provar que tudo isso é um grande equívoco porque sou inocente”. (Presidente da Aleac, Nicolau Junior)

. A campanha da ex-prefeita Leila Galvão (MDB) em Brasiléia começa a pegar volume nos bairros.

. Muito embora, em termos visuais, a prefeita petista Fernanda Hassem tenha mais.

. Por falar nisso, a campanha visual do candidato Tião Bocalom pegou mais vento com o senador Sérgio Petecão nas ruas liderando as “petequetes” e as “boconetes”.

. O velho Boca está animado!

. Nunca viu tanto dinheiro e colorido em sua campanha.

. Dá-lhe Petecão!

. Senador Márcio Bittar informando a COLUNA que a obra do anel viário de Brasiléia é do governo federal e não do governo estadual.

. Segundo ele, os recursos foram conseguidos pela bancada federal passada, inclusive, com a participação do então senador Gladson Cameli.

. Sobre a campanha eleitoral, Bittar informou que estará nos próximos dias em Brasiléia ajudando na campanha da candidata do MDB.

. É muito jabuti numa prefeitura do interior, meu Deus do céu!

. Fonte da COLUNA em Plácido de Castro diz que o professor Camilo disparou.

. O prefeito Gedeon e o Tavares são duas pedreiras difíceis de derrotar nas urnas.

. Médica informando que a Covid-19 voltou a crescer muito no Acre; as UTI’s estão lotadas, não há vagas.

. Bem que eu avisei!

. Vai brincando!

. Vacina eu tomo até do Paraguai, quanto mais da China.

. Bom dia, Bolsonaro!

. Bom dia, porra!