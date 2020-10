A que melhor refletiu a realidade 

A ESCOLHA do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, para ser o novo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado foi um ato acertado e de justiça do governador Gladson Cameli. Acertado, por ser o Ribamar altamente competente, já foi assessor da instituição, além de preencher todos os requisitos legais para o cargo. E ato de justiça, porque Ribamar há 14 anos assessora o governador, e esteve ao seu lado em todas as campanhas políticas, não tendo neste período nada que abalasse as suas relações profissionais. Ribamar é hoje a figura dentro do Governo Gladson que representa segurança para a gestão, porque sempre resistiu ás pressões políticas para tomar medidas nada republicanas. O TCE vai ganhar um Conselheiro preparado, e o governo vai perder sem dúvida, o seu mais competente assessor direto. Ribamar sempre foi um guardião do CPF do governador Gladson Cameli, para que não cometesse ato falho.

FIM DE CONVERSA

O envio do projeto á ALEAC que só permitirá ao vice-governador Rocha assumir o governo depois de 15 dias da ausência do governador Gladson, é um recado claro que as relações entre ambos estão de vez rompidas.

CURIOSIDADE

A CURIOSIDADE fica por conta de como votarão os deputados do PSDB, do MDB e do PSB. Uma matéria que vai gerar um debate forte na ALEAC.

MANDA QUEM TEM A CANETA

NUM GOVERNO manda quem tem a caneta, e quem tem a caneta é quem foi eleito para isso, no caso o Gladson. O Major Rocha se esqueceu disso.

MUITO SEGURA

A PREFEITA SOCORRO NERI foi segura na sua entrevista na sabatina de ontem no ac24horas, não fugiu aos temas polêmicos e discorreu bem sobre as suas conquistas nos dois anos de administração na PMRB.

PROVA DE PRESTÍGIO

SOCORRO NERI foi prestigiada com as presenças do governador Gladson; do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade e da secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro. O que mostra o empenho do Gladson e sua equipe para levar a Socorro ao segundo turno da eleição.

JAMYL ASFURY

O ENTREVISTADO de hoje na sabatina do ac24horas é o candidato a prefeito Jamyl Asfury (PSC). A entrevista se inicia ás 19.30 horas.

MOMENTO CERTO

É DE EUFORIA o clima dentro da campanha da candidata a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), porque conseguiu chegar em alta no clímax da disputa, que são os últimos 15 dias para a eleição.

BAQUE SENTIDO

JÁ NÃO SE FALA mais com entusiasmo como no início da campanha, na candidatura do Francisco Tavares (MDB). Os nomes comentados hoje na disputa da prefeitura de Plácido de Castro são os do prefeito Gedeon (PSDB) e do professor Camilo (PSD). Quem sai na frente, costuma cansar.

CERTO DO APOIO

O CANDIDATO a prefeito da capital, Roberto Duarte (MDB), não tem escondido de ninguém que teve a promessa pessoal de que, caso a prefeita Socorro Neri não chegue ao segundo turno e ele chegue, ele terá o apoio do governador. O problema é conseguir essa virada na reta final.

NADA FAVORÁVEIS

AS PESQUISAS até aqui não têm se mostrado nada favoráveis à candidatura do Roberto Duarte (MDB) á prefeitura de Rio Branco.

DIVISOR DE ÁGUAS

PELO PANORAMA do fechamento da eleição esta campanha poderá ser um divisor na credibilidade de alguns institutos de pesquisas. Se não houver um ponto fora da curva, poderá ir um nome não bem avaliado para o segundo turno.

TRABALHO DE PROFISSIONAL

O PRESIDENTE do AVANTE, Manoel Roque, tem feito um trabalho profissional na condução da chapa de candidatos a vereador de Rio Branco. Na sua contabilidade, uma vaga é certa e pode emplacar duas.

ESTRUTURAS PESAM

NA DISPUTA da prefeitura de Cruzeiro do Sul, a informação que chega é de que a candidatura do sargento Adonis (PSL) a prefeito foi desidratada pelas fortes estruturas dos candidatos Zequinha (PP) e Fagner Sales (MDB). É natural que as maiores estruturas se imponham na chegada.

MAIS EMPENHO

O DEPUTADO Nicolau Júnior (PP), um dos mentores da formatação de uma aliança com 12 partidos para apoiar a candidatura do Zequinha (PP) a prefeito, quer o governador Gladson Cameli mais envolvido na campanha.

FORA DAS BRIGAS

UM FATO passou despercebido na entrevista do candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB): disse que se for eleito, a primeira visita será ao governador Gladson Cameli para pedir uma parceria. Ou seja, quer passar ao largo da briga entre o governador e seu vice.

NINGUÉM SE ADMIRE

TERMINADA a eleição municipal, ninguém se admire se o governador Gladson Cameli procurar o MDB do Flaviano Melo, e o PSD do senador Petecão (PSD), para uma conversa política e uma coalizão no governo.

FORA DO CONTEXTO

NESTES 18 dias que faltam para a eleição, se não acontecer um fato novo que possa influir no sentimento popular, a tendência é a do prefeito Mazinho (MDB) se reeleger para mais um mandato em Sena Madureira.

FATO NOTADO

UM FATO vem sendo notado na campanha do PT à prefeitura de Rio Branco, o não engajamento direto do ex-senador Jorge Viana do ex-prefeito Angelim. Por suas lideranças, eram para estar na linha de frente.

HERANÇA PESADA

O CANDIDATO Á PMRB, deputado Daniel Zen (PT) é um dos melhores quadros do PT, o problema é que a sua candidatura ainda vem com o rescaldo na opinião pública, que foi a derrota da sigla na última eleição.

O CLIMA É SENTIDO

PARA quem está acompanhando de perto a evolução das campanhas para as prefeituras, nas duas últimas semanas dá para sentir quem tem mais chance de vencer. O chamado voto útil começa a aflorar neste momento.

NÃO ARREDA O PÉ

ATÉ o dia da eleição o senador Sérgio Petecão (PSD) promete não arredar o pé de Rio Branco. Quer comandar pessoalmente a arrancada do candidato Tião Bocalom (PP) nesta reta final da campanha pela PMRB.

MAIOR VOLUME DE CAMPANHA

EM BRASILÉIA, quem chega nos últimos 15 dias com um maior volume de campanha é a prefeita Fernanda Hassem (PT). Ainda que enfrentando uma candidata que sempre foi forte, a ex-deputada Leila Galvão (MDB).

NÃO NOMEIA NINGUÉM

O GOVERNADOR Gladson não vai nomear ninguém por enquanto para chefiar o gabinete civil, com a ida do titular Ribamar Trindade para o TCE. Tem dito que, será o chefe de gabinete dele mesmo. Este não é só um cargo de confiança, mas da mais alta confiança de quem governa.

NÃO SE VÊ NINGUÉM

E TEM MAIS um motivo para o Gladson deixar o cargo vago, não há entre os seus assessores nenhum com o perfil para ocupar o gabinete civil.

FRASE MARCANTE

“FAZER absolutamente nada é a coisa mais difícil e intelectual do mundo”. Ocar Wilde.