Socorro quer alianças no 2º turno!

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A prefeita Socorro Neri (PSB), candidata a reeleição, participou da sabatina promovida pelo ac24horas mediada pelo editor-chefe Marcos Venicios e com a participação desse colunista político, bem como dos colegas Luís Carlos Moreira Jorge e Leônidas Badaró.

Ela manteve a serenidade que lhe é peculiar respondendo a todos os questionamentos. Dissertou com clareza sobre as questões de Saúde, Educação e Infraestrutura. Reconheceu os graves problemas da cidade que, segundo ela, são estruturais razão pela qual deseja a reeleição para poder fazer mais.

Agradeceu o apoio ao governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) e dos seus amigos. Destacou a participação do vice na chapa, Eduardo Ribeiro (PDT), além de todos os candidatos a vereadores. No final da sabatina olvidou de pedir votos e falar o número do partido 40, que consta na urna eletrônica. Para compensar ressaltou as realizações da gestão nos últimos dois anos com ela a frente da prefeitura.

“Indo para o 2º turno vou procurar todos os partidos para construir alianças, não por mim, mas pela nossa cidade”. (Socorro Neri, candidata à reeleição pelo PSB).

Porta entreaberta

Ao não atacar os concorrentes nesse primeiro turno das eleições a prefeita Socorro Neri pretende deixar a porta do diálogo aberta para um eventual 2º turno. Admitiu procurar todos, inclusive o PT, PSDB e PROGRESSISTAS. Nem o AVANTE escapou. Está correta!

Não quer briga

O candidato tucano a prefeito da cidade, professor Minoru Kinpara, declarou que deseja parceria com o governador Gladson Cameli. Pretende fazer uma aproximação imediata caso vença o pleito. Se possível pacificar as relações Gladson/Rocha. Como diz o Chiquinho: “Aí, já é pedir muito”.

Garapa azeda

A relação entre o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) e o senador Márcio Bittar (MDB) está “que nem garapa azeda”. Parece ser algo mais do que as disputas em CZS e Brasiléia. Fermentou.

Pesquisa do Ibope

Para esta sexta feira é aguardada com apreensão dos candidatos e coordenadores de campanha a divulgação, pela TV Acre, da pesquisa do Ibope. Sempre uma boa referência.

. Questionamento de ontem numa roda política.

. Afinal de contas o DEMOCRATA está com a prefeita Socorro Neri ou Roberto Duarte?

. O SOLIDARIEDADE e o PDT engataram mesmo na campanha da Neri.

. Eduardo Ribeiro, filho do conselheiro Walmir Ribeiro e da médica Dilza Ribeiro, faz parte da nova geração de políticos que surge.

. Advogado comentava ontem que as investigações na Assembleia Legislativa são de competência do Poder Judiciário Estadual e não Federal.

. Será um bom debate.

. Pensamento crítico, criticidade não é ir para as redes sociais falar mal de algo ou alguém, emitir opiniões ou julgar crenças alheias.

. Pensamento crítico exige sobre tudo sensatez; palavra em desuso nas redes.

. O vereador Rodrigo Forneck é um bom sujeito.

. Muitas pessoas independentemente de questões partidárias torcem pela sua recuperação.

. Programa do Itaan Arruda na Rádio Cidade arrebentando na audiência; a participação do povo enriquece o debate dos temas levantados diariamente.

. Ministério Público de Rodrigues Alves investigando a contratação provisória de pessoas por parte da prefeitura para arrebanhar votos.

. Bem que a investigação poderia se entender a outros municípios onde vem ocorrendo esse tipo de contratação desde o início do ano.

. Configura uso da máquina pública, abuso de poder econômico e político.

. Como diz a Maria do Sales que morava no Taquari e hoje reside no condomínio Cidade do Povo:

. A Justiça é cega…só quando quer!

. Vai te aquietar Maria!

. O Sales, ministro do Meio Ambiente é mais doido do que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL).

. O grupo político do professor Carlos Alberto, falecido há poucos dias, decidiu apoiar o candidato Dr. Raimundo Castro (PSDB).

. Castro está entre os bons candidatos!

. Bom dia, Odilardo Marques!