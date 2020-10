Sindicarnes e empresários locais discutem inspeção sanitária com o Idaf

Representantes do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes) e empresários do setor estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, no Espaço Sindical, em Rio Branco, com representantes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) para discutir questões relacionadas à inspeção sanitária.

Durante o encontro, que teve a presença do diretor-técnico do Idaf, Jessé Monteiro, do chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), Jonas Celestrini, do representante do Sindicarnes, Nene Junqueira, além de proprietários de indústrias filiadas ao Sindicarnes, foi debatido temas como rotulagem, material de suprimentos de inspeção, retirada de material específico de risco e cadastro de produtos não comestível no SISDAF, entre outros.

Para Nene Junqueira, a reunião foi positiva para as indústrias frigoríficas. “Avançamos em assuntos relevantes para o nosso setor. Agradecemos a presença dos empresários, pois alguns vieram até do interior do Estado para contribuir com nossas discussões. Também reconhecemos a boa vontade do Idaf, que tem se mostrado sensível às pautas do nosso segmento”, frisou o diretor sindical.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, também acompanhou parte da reunião e reforçou que a FIEAC está à disposição para contribuir com avanços no ramo frigorífico. “Temos toda uma estrutura jurídica, técnica e administrativa e um relacionamento forte com o Congresso, via Confederação Nacional da Indústria (CNI). E entendemos que o setor precisa estar unido e nossa missão, enquanto FIEAC, é conectar a classe empresarial para pensar nos desafios e buscar as soluções para avançarmos em nossos empreendimentos”, ressaltou José Adriano.

Assessoria FIEAC