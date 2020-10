Pesquisa coloca Fagner Sales vencendo Zequinha Lima e Sargento Adônis

Após o Tribunal de Justiça do Acre decidir por 9 votos a 2 que que a Conselheira-Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza não deverá ocupar o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre na 6ª vaga decorrente do falecimento do Conselheiro José Augusto Araújo de Faria por não cumprir o requisito objetivo de idade e ainda validar o decreto legislativo da Assembleia Legislativa do Acre que vetou o seu nome, o Palácio Rio Branco aguarda apenas que o acórdão da decisão do judiciário seja publicado para iniciar os trâmites de indicação do secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, para o cargo de Conselheiro da Corte de Contas.

O ac24horas apurou que o nome do principal homem de confiança do governador deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa nos próximos e deverá ser analisado por uma Comissão Especial da casa. Assim que um parecer for emitido, a indicação de Trindade vai para análise em plenário dos 24 deputados. A tendência é que o nome seja aprovado pelo legislativo, porém uma vasta negociação deverá ser alinhada já que a base de sustentação do governo na casa anda insatisfeita, o que poderá causar turbulência.

Enquanto o governo deve correr para que o trâmite ocorra o mais rápido possível, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), que representa Maria de Jesus, deverá levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, em busca de uma liminar.