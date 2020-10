Nova pesquisa do Ibope confirma favoritismo de Minoru e, Bocalom já colado em Socorro Neri

Divulgados na noite desta quinta-feira, 29, pela afiliada da Rede Globo no Estado, a TV Acre, os novos números da Pesquisa Ibope apontam nova situação na preferência dos eleitores de Rio Branco com relação à disputa para a Prefeitura de Rio Branco.

De acordo com o levantamento estimulado, o candidato do PSDB, Minoru Kinpara, tem 28% da preferência, seguido por Socorro Neri (PSB) com 23% e Tião Bocalom com 21%. Com a margem de erro de 4%, os candidatos estão empatados tecnicamente.

Já na quarta colocação, surge Roberto Duarte (MDB) com 11%. Já os candidatos Daniel Zen (PT), Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC) registraram 7%, 1% e 1%, respectivamente. Não souberam ou não responderam registraram 3% e brancos e nulos registrou 6%.

Quanto ao critério de rejeição, Daniel Zen é a que é mais rejeitado pelo eleitorado, registrando 36%. O segundo mais rejeitado é Socorro Neri com 33%, seguido por Bocalom e Duarte, ambos, com 25%. Jamyl tem 20% e Soster 21%. Minoru Kinpara é o que registrou a menor rejeição de 16%. 1% dos entrevistados afirmaram que votaria em todos. Não souberam ou não responderam marcou 3%.

Em relação ao levantamento anterior do Ibope, divulgado no dia 16 de outubro, Minoru Kinpara (PSDB) baixou de 29% para 28%, Socorro Neri (PSB) caiu de 26% para 23%, e Tião Bocalom (PP) subiu de 16% para 21%. Roberto Duarte (MDB) se manteve com 11%, Daniel Zen (PT) saiu de 5% para 7%, Jarbas Soster (Avante) foi de 2% para 1%. Jamyl Asfury (PSC) se manteve com 1%.

Branco/ Nulo também se manteve com 6%. Não sabe ou não respondeu: saiu de 4% para 3%. Contratada pela Rede Amazônica, a pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 27 a 29 de Outubro e ouviu 504 entrevistados. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre.