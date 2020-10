Mais de 80 mil já fizeram exame com suspeita de Covid-19 no Acre

O vereador da Câmara Municipal de Rio Branco Rodrigo Forneck, que é candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nestas eleições municipais 2020, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pela própria assessoria do parlamentar.

“Apesar de todos os cuidados e de ter evitado aglomerações, o vereador Rodrigo Forneck contraiu a covid-19. Mesmo estando na reta final da campanha, Forneck fez a opção de se manter em casa até que esteja totalmente livre do vírus”, explicou sua equipe.

De acordo com o vereador, ele está no oitavo dia de evolução da doença, que se apresenta em estágio moderado, segundo boletim clínico. “Por uma questão de precaução, o médico infectologista Tião Viana decidiu interná-lo nesta terça-feira, 27, para que se tenha ainda mais êxito no tratamento”.

No momento, Forneck está bem e em contato permanente, via telefone, com a família e equipe de trabalho.