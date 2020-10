Jamyl prefere fazer olimpíadas de jogos a promover educação sexual nas escolas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

No quarto dia da série de sabatinas promovidas pelo ac24horas com os candidatos à prefeitura de Rio Branco, nesta quinta-feira, 29, foi a vez da participação do policial federal e pastor evangélico, Jamyl Asfury, do Partido Social Cristão (PSC). Entre assuntos que passaram por saúde, educação, mobilidade urbana e gestão, o candidato reforçou seu posicionamento diante às diversidades religiosas enquanto gestor, postura e alianças políticas.

Jamyl se mostrou contrário à educação sexual nas escolas infantis da capital acreana. “Não há que se preocupar em educação infantil sexual. Já vemos de sobra o que acontece na internet. Nós vamos pensar em outra coisa”, diz o candidato. “Estou pensando em fazer diferente. Em fazer uma olimpíada nas escolas. Interclasses infantis, ali eu reforço a estrutura das famílias”, afirma.

O candidato finalizou o assunto dizendo que a educação sexual na infância é uma “metodologia comunista para destruir a estrutura das famílias”. “Trabalhamos o conceito cristão de compromisso com as pessoas”.

Assista na íntegra: