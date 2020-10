Fachin vota pelo fim das revistas íntimas durante visita em presídios

O secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim, foi agraciado com a medalha Ordem do Imperador Dom Pedro II, a mais alta honraria do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

A entrega aconteceu durante o segundo dia de atividades do SENASP ITINERANTE, na manhã desta quarta-feira, 28, na sede da OAB, em Rio Branco.

A comenda foi entregue pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, cel. Carlos Batista e pelo secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos.

Nesta quinta, 29, último dia do evento no Acre, Paim se reúne com os comandantes do Corpo de Bombeiros dos sete estados da região norte. No encontro, o representante do Ministério da Justiça vai ouvir as demandas de cada estado e definir o repasse de recursos federais para cada corporação.