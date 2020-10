Deputados saem em defesa de Nicolau Júnior e análise de indicação de Ribamar fica para sexta

A sessão desta quinta-feira, 29, da Assembleia Legislativa que deveria ser dedicada a leitura do expediente para oficializar a indicação do nome do secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas foi ofuscada com a operação da Polícia Federal que afastou o presidente da Casa, Nicolau Junior (PP) do cargo.

Vice-presidente da Aleac, o deputado Jenilson Leite teve que assumir os trabalhos e afirmar em sessão virtual que o presidente da Casa, Nicolau Júnior, usará dos recursos jurídicos e legais disponíveis para provar inocência no caso em que é suspeito de corrupção. A sessão ocorreu mesmo com a Aleac sob investigação da Polícia Federal e foi presidida por Jenilson.

O deputado e líder do governo, Gerlen Diniz, parabenizou a indicação de Ribamar Trindade para ocupar a vaga deixada pelo conselheiro José Augusto de Faria no Tribunal de Contas do Estado, que faleceu recentemente vítima de Covid-19, mas também comentou a ação da PF. “Confio inteiramente na Justiça, mas principalmente no nosso presidente Nicolau Júnior. Não devemos nos precipitar”, disse.

A sessão foi suspensa para deliberar sobre os desdobramentos da indicação de Trindade à vaga do TCE. A expectativa é que a situação de Nicolau seja analisada somente na próxima terça-feira, dia 3.