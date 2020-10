Minoru e a nova geração de políticos!

Foto: Sérgio Vale

O ex-reitor da Ufac, professor Minoru Kinpara, que disputa a e prefeitura de Rio Branco pelo PSDB, faz parte de uma nova geração de políticos que está nascendo. O processo de renovação é natural nas gerações. Política tem a porta de entrada e de saída. Ele está entrando.

Assim como o candidato Roberto Duarte (MDB), Kinpara também foi sabatinado pelo ac24horas tendo como mediador o editor-chefe Marcos Vinicius. Minoru, que sempre aparece muito bem em todas as pesquisas de opinião pública, é um comunicador nato. Tem um discurso racional, planejado, mas fala a língua que o povo entende. Lembra muito o ex-prefeito Raimundo Angelim que se posicionava como técnico de perfil político.

Durante a sabatina apresentou um plano de gestão bem elaborado, estruturado e organizado. Habilmente foge dos extremos ideológicos apostando na sensatez do eleitor que começa a ficar cansado da polarização ideológica entre esquerda e direita. Porém, ainda é um risco.

Na sabatina apresentou o vice de sua chapa, o empresário Celestino Alves, porém, se esqueceu de pedir votos para as chapas de vereadores que lhe apoiam. Todo prefeito necessita construir sua base na Câmara Municipal. Ninguém governa sozinho.

Candidata a prefeita de um município do Vale do Acre errou de partido ao mudar de sigla. Tivesse ido para o PSD ou PSDB estaria bem mais confortável. C’est la vie! Um erro de estratégia, mas nem tudo está perdido. A política é um processo na vida.

O espatifado que a Democracia Radical (DR) fez no PT do Acre ainda vai render nessa eleição. O partido passou 20 anos no poder. Nos últimos acertou na gestão e errou na política. Vale lembrar que enfrentou ondas gigantes: a crise econômica mundial de 2008 somada a crise política de 2013, que se estendeu até a queda da presidenta Dilma. A enchente do rio Madeira também contribuiu para prejudicar a economia acreana.

Ladrões de galinha, de sandálias das portas da casa, das roupas no varal, os cachaceiros e arruaceiros dos botecos que passavam o final de semana nas delegacias, os maconheiros da praça do Centro da cidade, que se sentiam os caras mais ligados do mundo e não gostavam de tomar banho. Estes sumiram do mapa social dando lugar ao novo normal da violência.

O novo normal da violência é baseado no tráfico de drogas pesado. É organizado, sectário, tem comando e regras. Suas marcas são execução e terror. Milhares de jovens participam como soldados de um exército lutando em uma guerra sem sentido. A única porta de saída aceita é para quem se decide por uma igreja evangélica.

. Por que depois de cada eleição um bando de gente se diz arrependida de ter votado no candidato que ganhou?

. Porque se sente lesada, enganada, ludibriada!

. A pessoa acredita piamente nas propostas que, na verdade, são apenas para ganhar a eleição.

. Porém, como diz o candidato Tião Bocalom:

. “Não é promessa é compromisso”.

. Na verdade, são parecidas, porém, há uma carga negativa na palavra “promessa” exatamente por conta dos políticos que prometem e não cumprem.

. “Eu lhe prometo que se ganhar darei um emprego para o seu filho”

. “Eu tenho um compromisso com você de, ganhando a eleição, darei um emprego para seu filho”

. Bom mesmo é nunca prometer nada!

. O senador Sérgio Petecão (PSD) estava em uma rotatória do 2º Distrito com dezenas de “petequetes” e “boconetes” fazendo bandeiraço.

. O 2º mandato foi a cova política da Dilma Rousseff.

. O coronavírus está voltando, a campanha politica quebrou as regras de segurança.

. Uma lástima!

. O Trump vai perder?

