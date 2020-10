Em sabatina, Socorro Neri fala tudo, mas esquece de dizer seu número e pedir votos

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A sabatinada desta quarta-feira, 28, pelo ac24horas, foi a professora e atual prefeita Socorro Neri (PSB), que tenta a reeleição à prefeitura de Rio Branco. Além de responder perguntas relacionadas à saúde, infraestrutura e mobilidade urbana e educação, Neri também rebateu algumas críticas que seus adversários vêm abordando durante a campanha eleitoral. Entretanto, candidata não citou seu número, nem usou seu tempo de sabatina para pedir voto aos eleitores.

Durante o momento de perguntas com tema livre, a prefeita garantiu: “eu não trabalho com a hipótese de não ir pro 2º turno”. Segundo ela, mesmo assim, ainda considera o momento propício para dialogar e fazer possíveis alianças com demais partidos, como o PT, PSDB, PP, entre outros.

“Espero que a população reconheça a forma correta e séria de como venho conduzindo a campanha. Acredito que o diálogo dirá que façamos num segundo turno as alianças que precisam ser feitas. Não faço ataque a nenhum candidato, nem discriminação a ninguém”, argumentou a candidata.

Neri pensa que sua campanha, bem como a coligação a qual pertence, permite, sim, num segundo turno, a busca por novos aliados. “Estaremos à disposição disso e buscar novas alianças. A finalidade desse trabalho é o interesse da população e o bem coletivo. Não cogito a possibilidade de não ir ao segundo turno, estou muito confiante com o apoio que recebo e as manifestações das pessoas”.

A candidata à reeleição está apostando na união com o governador Gladson Cameli. “Sem disputa partidária, a gente vai avançar muito na cidade de Rio Branco”.

Questionada sobre o que teria levado Gladson a romper com seus próprios aliados para decidir apoiá-la, ela diz que sente apenas feliz e honrada. “É continuar a fazer minha parte, que é trabalhar de forma correta”.

Assista na íntegra: