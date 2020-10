Sefaz suspende atendimento presencial após servidores testarem positivo para Covid-19

A sede da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), que havia retomado o atendimento ao público, parou mais uma vez o expediente externo até a próxima quinta-feira, 29. Nesta segunda-feira, 26, cinco servidores testaram positivo pra Covid-19 e 50 estão na fila para fazer o teste nesta terça, 27.

Até quinta (29) o atendimento será apenas virtual pelo site www.sefaznet.ac.gov.br, além do atendimento por meio dos telefones (68) 3215-2010 ou (68) 3215-2011.

A Sefaz havia retomado o expediente no dia 28 de setembro. Foram instalados totens e tapetes com álcool em gel nas entradas da sede do órgão, além de faixas de sinalização, indicando o distanciamento adequado entre as pessoas. Placas de acrílico separando atendentes e contribuintes foram colocados no setor de atendimento. Mas os casos de Covid-19 entre os servidores começou a se elevar nos últimos dias.