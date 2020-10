Quebrando o tabu

A ELEIÇÃO para PMRB está caminhando para quebrar o tabu de que só a força do poder é capaz de eleger um candidato. É o que tenho notado no acesso às pesquisas internas e na opinião de candidatos a vereador.

FATO NOVO

AO NÃO SER que apareça um fato novo relevante nestes poucos dias que faltam para o fim da campanha, o desenho do segundo turno está feito.

SAIRÁ MAIS FORTE

Independente do resultado da eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, o deputado Nicolau Júnior (PP) sairá do processo fortalecido como uma nova liderança regional. Conseguiu montar uma aliança de 12 partidos para apoiar a candidatura do professor Zequinha (PP) para prefeito.

BASE PARA 2022

O DEPUTADO Nicolau Junior sairá desta eleição municipal para disputar a reeleição em 2022, com uma forte base eleitoral, em Cruzeiro do Sul.

MAIS FACILITADO

EM MARECHAL THAUMATURGO, com a retirada da candidatura do ex-prefeito Itamar de Sá (PT) do páreo, o caminho para a reeleição do prefeito Isaac Pianko (PSD) ficou mais aberto. Itamar seria parada dura.

EXERCENDO A DEMOCRACIA

O AC24HORAS abriu ontem com o candidato Roberto Duarte (MDB) a série de entrevistas com os que estão disputando a prefeitura de Rio Branco. O Duarte se saiu muito bem, soube ocupar os espaços.

DURO NAS CRÍTICAS

O CANDIDATO Roberto Duarte (MDB) foi duro com o governador Gladson Cameli e com a prefeita Socorro Neri. Acusou o primeiro de entupir o governo de quem foi adversário na campanha, e chamou o asfalto colocado pela prefeita de “asfalto sonrisal”, que a água dissolve.

DEBATE POLÍTICO

A SABATINA é isso mesmo. Os demais candidatos terão o mesmo espaço de tempo para expor os seus projetos, criticar, rebater críticas, porque é assim que é o jogo democrático. Quem entra na chuva tem de se molhar.

JOGO SUJO

O QUE ESTÃO FAZENDO com o casal Gladson Cameli-Ana Paula nas redes sociais é jogo sujo. Você pode não concordar com ambos, mas não tem o direito de partir para o ataque à honra das pessoas com o uso de fake news. Assessores do governo dizem saber de onde veio o sujo ataque.

BEM REDIGIDO

O TEXTO bem redigido não foi feito por nenhum amador em redação.

PF NO CASO

A INFORMAÇÃO que o BLOG tem é que, o Gladson já acionou a justiça. Não é nada difícil o setor de inteligência policial chegar à autoria.

MINORU NA SABATINA

AS ENTREVISTAS serão sempre ás 19.30 horas ao vivo. Hoje será a vez do candidato à PMRB, Minoru Kinpara (PSDB), ser o entrevistado, no ac24horas.

DIZENDO E REPETINDO

FALEI ONTEM com seis candidatos a vereador da capital. E vou bisar o que que tenho posto no BLOG, o Tião Bocalom (PP) está no jogo. Ninguém melhor que os candidatos a vereador para ter o termômetro dos bairros.

PASSEATA DE QUEM ESTÁ VIVO

O EX-PREFEITO VAGNER fez no fim último fim de semana para o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, Fagner Sales (MDB), uma passeata gigante, mostrando força política. É um erro subestimar a força do grupo Sales.

OPINIÃO DE UMA RAPOSA

UMA VELHA RAPOSA política do Juruá fez ontem a previsão de que, nesta reta final, pelas estruturas, pela presença de políticos experientes nas duas coligações, o candidato Adonis (PSL) tende ser atropelado pela força das candidaturas do Fagner Sales (MDB) e do Zequinha (PP).

AFUNILOU EM TRÊS

LIGUEI ONTEM a amigos em Tarauacá para sondar opiniões diversas sobre a eleição para prefeito do município. Acham que os candidatos Abdias da Farmácia (DEM), Junior Feitosa (MDB) e Néia (PDT) estão embolados.

DECISÃO POR DETALHES

NÃO OUVI até aqui nenhuma opinião sobre a eleição de Tarauacá que não seja pelo equilíbrio da disputa. É uma eleição que deve ser definida por detalhes na reta final da campanha. Por isso, não dá para apontar favorito.

PESA A MÁQUINA

DEFENSORES da candidatura do Faraó Francimar Fernandes (MDB), acreditam que, ele pode ser a grande surpresa da eleição, atropelando o prefeito Kieffer. Não será fácil. O Kiefer está na máquina e se mexe bem.

DISPUTA PARELHA

VAMOS CAMINHANDO para os últimos dias de campanha e em Epitaciolândia a briga continua polarizada entre os candidatos Delegado Sérgio Lopes (PSDB) e Everton Soares (PSL), pela disputa da prefeitura.

SERIA UMA ZEBRA

QUEM ACOMPANHA a eleição de Epitaciolândia de perto avalia que, a vitória de um outro candidato fora os dois, seria uma grande zebra.

ME ENGANA QUE EU GOSTO

NUMA CIDADE pequena como Rio Branco, de muros baixos e humores conhecidos, se engana com pesquisas que andam saindo se quiser ser enganado. O crescimento das candidaturas, afloram nas conversas.

COMO JOGAR PENAS

A PREFEITA SOCORRO NERI correu atrás para consertar a falta de bom senso do Rapa da prefeitura, em destruir uma banquinha de um vendedor de frutas. Fez o gesto certo. Mas sempre a primeira imagem é a que fica. É como jogar penas de um avião, nunca vai se conseguir juntar todas.

BATEU A EUFORIA

ONTEM, bateu a euforia entre os apoiadores da candidatura do Minoru Kinpara (PSDB), com o resultado da última pesquisa interna, que o mostra como consolidado. Registro com reserva. Não sei como ela foi feita.

CAMPANHA NOS EIXOS

COMO CANDIDATO a prefeito de Rio Branco pela oposição, o empresário Jarbas Soster (AVANTE), faz uma campanha nos eixos. Estranho seria se aparecesse no horário eleitoral dizendo estar a cidade às mil maravilhas.

DESGASTE DESNECESSÁRIO

O GOVERNADOR Gladson Cameli está se desgastando de graça com os que lhe ajudaram a se eleger, nomeando para cargos de confiança na sua administração, as pessoas que forem seus algozes na última campanha.

FRASE MARCANTE

“Milhões viram a maçã cair, mas foi Newton que perguntou por quê”. Bernard Baruch.

LEVA VANTAGEM

UM AMIGO que conhece palmo a palmo o meio comentou ontem ao BLOG de que, o Tião Bocalom (PP) é o que deve ter mais votos na comunidade evangélica. Não sei até que ponto vai a força dos Pastores.

NADA QUE OFENDA A HONRA

A JUSTIÇA ELEITORAL agiu certo ao negar Direito de Resposta ao vice-governador Major Rocha. O alegado, de que o candidato a prefeito Minoru Kinpara (PSDB) foi chamado de “marionete” do Rocha, foi uma força de expressão do candidato Roberto Duarte (MDB). E segue o jogo.