Plenário da Assembleia Legislativa derruba vetos de Gladson Cameli a dois projetos de leis

O candidato do PSDB a prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte, continua nesta terça-feira, 27, a rodada de entrevistas da sabatina do ac24horas nas eleições 2020. O evento ocorre entre os dias 26 a 1 de novembro.

Os candidatos serão sabatinados individualmente, em dias distintos da semana. A sabatina será transmitida sempre ao vivo nas páginas do Facebook, YouTube e Instagram do ac24horas, sempre a partir das 19h30.

A sabatina irá focar nas propostas e plano de governo do referido candidato sabatinado. Haverá também perguntas de tema livre, embasadas em materiais publicados nos últimos dias pelo jornal ac24horas. Ataques pessoais e à honra dos adversários serão analisados pelo setor jurídico do ac24horas e facultado possível pedido de direito de resposta.

Cada sabatina terá no máximo 50 minutos de duração. Nos primeiros 5 minutos, após a apresentação do mediador do jornal, o candidato apresentará suas propostas. Nos 40 minutos seguintes, ele será entrevistado pelos jornalistas e, também, responderá a perguntas previamente enviadas por internautas à redação do jornal, que as selecionará.

Os entrevistadores são os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge (Blog do Crica), Astério Moreira (Coluna do Astério) e o jornalista Leônidas Badaró e será medida pelo editor-chefe do ac24horas, Marcos Venicios.

Sequência da sabatina por candidato:

Dia 26 de outubro (segunda-feira) – candidato Roberto Duarte (MDB)

Dia 27 de outubro (terça-feira) – candidato Minoru Kinpara (PSDB)

Dia 28 de outubro (quarta-feira) – candidata Socorro Neri (PSB)

Dia 29 de outubro (quinta-feira) – candidato Jamyl Asfury (PSC)

Dia 30 de outubro (sexta-feira) – candidato Jarbas Soster (Avante)

Dia 31 de outubro (sábado) – candidato Tião Bocalom (PP)

Dia 1º de novembro (domingo) – candidato Daniel Zen (PT)