Passe livre a estudantes será possível com corte de cargos comissionados, diz Minoru

O curso de Direito da Ufac foi classificado entre os melhores do Brasil e o melhor da região Norte entre instituições públicas e privadas. A avaliação é do Índice Aguillar Education (IAE), que chancelou ao curso oferecido em Rio Branco o selo de cinco estrelas; a solenidade virtual da entrega ocorreu na sexta-feira, 23 de outubro.

O IAE leva em conta o desempenho das instituições nos dez últimos exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e nos dois últimos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O objetivo do IAE é dar visibilidade ao grande público sobre a qualidade da educação jurídica no Brasil, considerando que o exame da OAB e o Enade são de difícil acesso, embora sejam públicos, e não permitem uma análise comparativa entre as escolas, com um sistema de classificação de desempenho.

“Nesta semana, vamos iniciar o ensino remoto com essa excelente notícia. Tudo o que fazemos é para o melhor ensino”, contou a coordenadora do curso de Direito, Jucyane Pontes de Assis Brito. “Cada um de nossos professores e de nossos alunos começam o semestre letivo com esse acolhimento e uma sensação de vitória.”

O fundador da Aguillar Education, professor Fernando Herren Aguillar, disse, durante a entrega do selo, que o IAE é muito útil para quem vai escolher onde iniciar sua carreira jurídica. “São dados objetivos sobre o desempenho dos alunos de Direito; esse é o resultado que levou à criação do selo IAE, que premia as melhores escolas de Direito do Brasil. Então, vocês estão entre os 5% superiores dessas 1.305 escolas; é motivo de, realmente, muito orgulho.”