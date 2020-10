O desempenho de Roberto Duarte!

O candidato a prefeito Roberto Duarte (MDB) foi sabatinado no ac24horas e saiu-se muito bem. A sabatina foi mediada pelo editor-chefe Marcos Vinicius. Duarte estava, como se diz no jornalismo, em um dia bom. Respondeu com segurança e precisão todas as perguntas, inclusive as incômodas, feitas por mim e pelos colegas Luís Carlos Moreira Jorge e Leônidas Badaró. O evento teve a participação de toda a equipe de profissionais do ac24horas.

Mostrou domínio sobre o orçamento da prefeitura, os problemas a serem enfrentados na Educação, Infraestrutura e Saúde. Criticou a esquerda, o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS), e a prefeita Socorro Neri (PSB), candidata à reeleição.

Elogiou o MDB, o senador Márcio Bittar, o deputado Flaviano Melo se colocando como o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Sobre a aproximação com partidos de esquerda foi enfático ao afirmar que sua atuação na Assembleia Legislativa é independente e a favor do povo que o elegeu. “Votei em quase todas as propostas do governo que ajudei a eleger para derrotar a esquerda”, lembrou.

Lembrou da vice na chapa Antônia Lúcia (PL) e dos demais partidos da coligação. O único erro foi não ter lembrado de pedir votos para os candidatos a vereadores que lhe apoiam. Hoje será a vez do candidato Minoru Kinpara (PSDB) ser sabatinado.

“O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada”. (João Calvino).

Balizamento ético!

A disputa pelo poder tem um balizamento ético que não pode ser, sob hipótese nenhuma, ultrapassado. Calúnias, difamações e injúrias destroem a vida de pessoas e famílias. A Justiça precisa agir.

Velha política

O velho método de suborno, compra de votos e corrupção praticado no Vale do Juruá chegou ao Vale do Acre. Uma lástima saber que eleitores estão se corrompendo. Trocando o voto por pouco, mais ou nada. Minha resposta aos que se sentem prejudicados: Parem de lamentar-se e reajam. Denunciem ou calem-se para sempre.

Anel Viário

O governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) reafirmou sua disposição em construir o anel viário de Brasiléia. O processo está muito adiantado.

. O perrengue entre um governador e seu vice não é bom para ninguém em qualquer lugar do planeta.

. Titular e vice devem trabalhar articulados, afinados como dois bons instrumentos musicais.

. A política separa grandes amigos; vide Lula e Antônio Palocci, Dória e Geraldo, Alckmin, Temer e Dilma…

. Alguém da notícia do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro?

. E do ex-candidato a prefeito do SOLIDARIEDADE, Luziel Carvalho?

. Qual o candidato que Luziel está apoiando para prefeito?

. Alguns candidatos não precisam ganhar, precisam disputar a eleição porque o objetivo é chegar bem em 2022.

. Por que depois das eleições os que mais puxam o saco de um prefeito que ganha a reeleição são os primeiros a dizer que, “caganeira não dá só uma vez”?

. O PT ainda não encontrou o caminho de volta!

. O Jorge Viana está procurando, garimpando, conversando, investigando…quem sabe, né?

. A propósito, a reeleição do vereador Rodrigo Forneck, que está com Covid-19, é imprescindível para o PT.

. O mesmo ocorre com o PSB em relação ao vereador Antônio Morais, presidente da Câmara.

. Aliás, um presidente sem sobressaltos e sem escândalos.

. Advogado Almir Pagliarini, Bolsonaristas por convicção e não por oportunismo político, é Bocalom e N. Lima; não só ele, mas todo o grupo de amigos para formar o partido Aliança.

. Um homem mata uma mulher, executa outro à tiros ou decepando a cabeça, desvia dinheiro público, fica rico ilicitamente, regala-se, rouba, assalta, estupra…como fica a sua alma?

. Para onde vai a sua alma?

. “Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será”? (Jesus, o Nazareno, filho de Maria, Filho de Deus).

. “Arrependa-se ou pereça”. (Frase apagada de um muro na avenida Ceará, perto do Canal)

. São conceitos de uma doutrina há muito esquecidos na poeira do tempo…a palavra de agora é prosperidade, segurança material… afinal de contas, Deus é o dono do outro e da prata.

. Sim ou não, irmãossss?

. “Se Deus não existe, então tudo é permitido”. (Ivan Karamazov)

. Bom dia!