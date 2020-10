Novo ministro do STF toma conhecimento de afastamento do juiz Giordane Dourado

O afastamento do juiz Giordane Dourado da 9ª Zona Eleitoral do Acre foi comentado durante a terceira mais longa sabatina para escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida recentemente. Durante aprovação no plenário do Senado Federal, o senador Sérgio Petecão aproveitou a ocasião para informar ao futuro ministro Kassio Nunes Marques o caso ocorrido no estado.

“Gostaria que o senhor pudesse falar da situação. O juiz que estava à frente das eleições no Acre foi afastado porque sua esposa trabalhava no gabinete do deputado estadual que disputa as eleições para prefeito de Rio Branco. Ela já trabalhava no gabinete do deputado há muitos anos e a justiça afastou o juiz, uma pessoa muito séria”, explanou Petecão.

O senador destacou que o mesmo juiz que está defendendo, inclusive, já havia determinado a retirada de algumas placas de seu comitê por estarem fora das especificações corretas de tamanho. “Eu não achei correta a atitude [de afastamento], mas depois a justiça do Acre entendeu que tinha que afastar o juiz porque a esposa dele trabalhava no gabinete do deputado que hoje disputa as eleições. Eu queria saber o que o senhor pensa disso, qual o seu pensamento sobre essa decisão da justiça do Acre”, indagou o parlamentar acreano.

Em resposta, o ministro disse que não poderia se pronunciar porque se tratava de um caso concreto. Dourado aguarda, agora, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Acre sobre o caso.

O plenário do Senado aprovou a indicação de Kassio Marques ao Supremo Tribunal Federal por 57 votos favoráveis e 10 contrários, além de uma abstenção. Eram necessários ao menos 41. A sabatina foi a terceira mais longa para escolha de um novo ministro do Supremo dentro da composição atual. Durou 10 horas e 2 minutos.

Veja o vídeo: