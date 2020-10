Kinpara chega para sabatina e promete apresentar propostas para melhorar Rio Branco

A terceira etapa da ação Senasp Itinerante, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), acontece a partir desta terça-feira 27, em Rio Branco. Na capital do Acre, a equipe da Senasp irá receber os comandantes-gerais das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, chefes de polícia civil e dirigentes de polícia científica, além de representantes das secretarias estaduais de Segurança Pública do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins para ouvir as principais demandas relacionadas à área. O evento acontece até a quinta-feira (29).

Seguindo a programação da ação que já passou por Goiânia (GO) e Natal (RN), a comitiva da Senasp/MJSP, comandada pelo secretário Renato Paim, irá apresentar os programas da Pasta com foco no fortalecimento das instituições, políticas de prevenção à violência e valorização dos profissionais da Segurança Pública. Serão apresentadas, ainda, sugestões para melhoria das condições de trabalho, como o aplicativo Sinesp Agente de Campo, ferramenta digital gratuita que será entregue pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP às forças policiais para acesso a mandados de prisão e busca nacional de veículos roubados, entre outras operações. O aplicativo é destinado aos agentes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) que já utilizam as ferramentas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Somente na região Norte, o aplicativo Sinesp Agente de Campo vai integrar 10.050 representantes das forças de segurança pública. No Acre, serão integrados 1.002 agentes. Nos demais estados da região serão: 876 no Amapá, 969 no Amazonas, 3.044 no Pará, 1.400 em Rondônia, 594 em Roraima e 2.175 em Tocantins.

O secretário Nacional de Segurança Pública, Renato Paim, apresentará, aos atores participantes, o portfólio da Senasp/MJSP. Ele salienta a importância do encontro e explica como se dará a iniciativa. “Por meio da Senasp Itinerante, estamos ouvindo as principais demandas dos entes federativos, trabalhando de forma integrada para implementar políticas públicas mais específicas e apresentar possíveis soluções voltadas à melhoria da Segurança Pública, de acordo com a realidade de cada região e de cada estado. Além disso, iremos apresentar os projetos estratégicos da Pasta”, informa.

A ação Senasp Itinerante começou no dia 6 de outubro na região Centro-Oeste. No Nordeste, a comitiva reuniu os nove estados da região entre os dias 20 e 22. Depois do Acre, a comitiva passará por Curitiba (PR) e, em seguida, por Belo Horizonte (MG), contemplando, assim, as cinco regiões do País.

Com informações da assessoria da Senado.