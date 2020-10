JV parabeniza Lula e agradece apoio ao Acre nos governos petistas

Apenas 42 pedidos ainda aguardam julgamento

Com a maior parte dos pedidos de registro de candidaturas julgados pela Justiça Eleitoral até esta segunda-feira (26), 140 postulantes aos cargos em disputa nas eleições do próximo dia 15 de novembro tiveram a candidatura indeferida, entre eles estão alguns dos concorrentes ao cargo de prefeito.

Falta de documentos é o principal motivo das impugnações. Em seguida estão os indeferimentos de partido ou coligação e, depois, a Lei de Ficha Limpa (LC 64/90). Entre os inaptos estão também as renúncias e os pedidos não conhecidos – aquele que não preencheu os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação.

Os candidatos a prefeito que constam como indeferidos no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são Everton Soares, de Epitaciolândia (PSL), Silene Siqueira, de Mâncio Lima (PP), Gedeon Barros, de Plácido de Castro (PSDB), e Rivelino Mota, de Santa Rosa do Purus (Solidariedade).

O status de todos eles, no entanto, são de candidatos indeferidos com recurso, o que significa que não estão regulares e com pedido de registro julgado indeferido, mas há apelação interposta contra essa decisão e que aguarda julgamento por instância superior, ou seja, a impugnação ainda não é definitiva.

Dos 3.026 pedidos de candidatura que foram apresentados este ano à Justiça Eleitoral, 2.744 já foram deferidas, o que representa 97,51% do total. 10 candidaturas estão deferidas com recurso, (10,36%), como é o caso de Fernanda Hassem (PT) em Brasiléia, Jacaré (PSB) e Romualdo Araújo (PP), no Bujari, e Isaac Lima (PT) em Mâncio Lima.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato deferido com recurso é aquele que está regular e com pedido de registro deferido pela Justiça Eleitoral, no entanto, existe recurso interposto contra a decisão e o processo aguarda julgamento por instância superior.

Neste ano, 561.261eleitores estão aptos a votar nos 22 municípios acreanos no próximo dia 15 de novembro. Desses, 2.578 possuem algum tipo de deficiência. De acordo com a Justiça Eleitoral, por conta da pandemia do covid-19 não haverá identificação biométrica dos eleitores nesta eleição.