Internacional Sub-20 treina no estádio Florestão de olho no time do Galvez

Os sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda extensa nesta terça-feira (27). Entre as atividades estão: gravação de programas eleitorais, bandeiraços, reuniões com empresários e empresas.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, realiza gravação de programa eleitoral, logo em seguida, se reúne com empresários e depois conversa com moradores do bairro Conquista. À tarde participa de reunião com servidores da Assermurb e visita os bairros São Francisco e Vitória.

Relacionado

Minoru Kinpara (PSDB) se reúne com apoiadores e realiza agenda interna. À tarde se reúne com candidatos a vereadores e encerra o dia participando da sabatina do ac24horas.

A candidata do PSB, Socorro Neri, grava material de caminha e à tarde participa de caminhada na regional da Seis de Agosto. À noite participa de reunião com apoiadores da Elzinha Mendonça.

O pastor Jamyl Asfury (PSC) pela manhã realiza conversas com lideranças e com empresas. À tarde realiza reunião no Wilson RIbeiro e finaliza com reunião no Adalberto Aragão.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, participa de reunião na Sobral e logo em seguida participa de reunião com apoiadores do Rui Lino. À noite participa de reunião com apoiadores do Conquista.

Daniel Zen (PT) inicia o dia visitando o comércio da Via Chico Mendes e segue a tarde em caminhada nos bairros Alto Alegre e Montanhês. Zen finaliza o dia com apoiadores no bairro 06 de agosto.

Tião Bocalom, do Progressistas, participa de reuniões com empresários e realiza bandeiraço na Via Chico Mendes. À tarde se reúne com apoiadores no ramal Santa Clara e participa de panfletagem no Manoel Julião e na Valdomiro Lopes.