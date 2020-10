EduCAPES: aplicativo disponibiliza livros, videoaulas, imagens e artigos gratuitos

São 130 mil objetos educacionais disponíveis para acesso

O aplicativo eduCAPES, plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), disponibiliza, de forma gratuita, cerca de 130 mil objetos de aprendizagem para professores e estudantes acessarem. A ferramenta é uma extensão do portal Educapes, lançado em 2016, com a oferta de materiais de pesquisa e ensino sob domínio público da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O eduCAPES engloba em seu acervo milhares de conteúdos como textos, livros didáticos, artigos de pesquisa, teses, dissertações, videoaulas, áudios, imagens, etc. Pelo eduCAPES, um professor pode, por exemplo, apresentar a seus alunos a vida de Stephen Hawking, físico britânico autor da Teoria de Tudo — que busca explicar todos os fenômenos físicos em um único tratado teórico matemático. Também é possível um pesquisador estudar as peculiaridades da adaptação de um livro impresso para um tablet, entre outros temas.

Segundo a Coordenação, o acesso a esses tipos de conteúdos tem aumento nos últimos tempos. “O eduCAPES é um recorte da própria internet, com ênfase na educação. É um mundo de possibilidades, o acesso a centenas de milhares de materiais na palma da mão”, observa Alexandre Martins, coordenador de Ensino e Tecnologia de Ensino a Distância da CAPES.

Como fazer uma pesquisa?

Para fazer uma busca no portal eduCAPES é bem simples. Basta escrever uma palavra-chave na barra de pesquisa e verificar o resultado da busca. A ferramenta também disponibiliza uma variedade de filtros que facilitam a sua pesquisa. É possível estabelecer um período de ano de publicação de uma obra, escolher o tipo de material (eduCapes, comunidade, externo, cursos), selecionar um tipo de mídia (vídeos, textos, artigos, etc). Já o aplicativo pode ser baixado na Play Store e App Store.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil