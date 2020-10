TRE alinha com o exército ações de segurança nas eleições do Juruá

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), Denise Bonfim, e o vice-presidente e corregedor da Corte, desembargador Luiz Camolez, em agenda de trabalho, reuniram-se, na tarde da última quinta-feira, 22, no município de Cruzeiro do Sul, com o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, representado, na ocasião, pelo seu subcomandante, tenente-coronel Kenzo, e pelo major Vinícius.

Da reunião, que teve o propósito de alinhar ações institucionais voltadas à segurança das Eleições 2020, no âmbito da 4ª Zona Eleitoral (4ª ZE), que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Valter e Rodrigues Alves, também participaram o juiz-auxiliar da Presidência do TRE, Lois Arruda, e o juiz eleitoral da 4ª ZE, Marlon Machado.

Durante o encontro, que aconteceu no Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo – 61º BIS, os desembargadores Denise Bonfim e Luiz Camolez, ao agradecerem pela receptividade e atenção prestadas pelos oficiais do Exército Brasileiro, fizeram questão de destacar o incondicional apoio das Forças Armadas à Justiça Eleitoral.