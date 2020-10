Teatro retoma apresentações com medidas sanitárias e confirma presença em Rio Branco

O Conselho Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) empossou, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 26, a nova diretora de Operações da autarquia. A sargento da PM Taynara Martins assume o cargo no lugar do então diretor, José Tanaca. Ele foi um dos vários indicados pelo vice-governador Major Rocha que tiveram seus cargos exonerados por Gladson Cameli. Alguns servidores alegaram que Tanaca teria sido removido por ter se “levantado” contra o governo.

A sargento afirma vir com a missão de ampliar as ações do órgão na busca pela redução dos acidentes de trânsito e melhoria da estrutura viária. A Diretoria de Operações (Dirop) concentra a maior quantidade de departamentos, coordenadorias e divisões do Detran. Os setores de Educação para o Trânsito, Engenharia, Atendimentos de CNH e Veículos e Fiscalização estão diretamente ligados.

“Gerir o trânsito é um grande desafio, mas a experiência da diretora Taynara em Cruzeiro do Sul vai ajudar muito no trabalho desenvolvido por todos os setores da Dirop, que é a vitrine do Departamento”, lembrou Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran.

A servidora pública de carreira ocupava a função de chefe da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Cruzeiro do Sul desde janeiro de 2019. A nova diretora disse que o trabalho do Detran será especialmente direcionado às ações de educação e sinalização em todos os municípios, que podem reduzir satisfatoriamente os índices de acidentes de trânsito.

Em 11 anos como policial militar, Taynara Martins atuou principalmente na coordenação do policiamento ostensivo no Vale do Juruá. Em sua fala, a primeira cruzeirense e quarta mulher a ocupar a Diretoria de Operações agradeceu o apoio da família e a confiança do governador Gladson Cameli.

“Minha atuação à frente da Dirop seguirá como em todos os meus passos no serviço público, pautando-se no profissionalismo, ética e responsabilidade. Agradeço a oportunidade e confiança do governador. Trabalharei em parceria com os servidores, mantendo o diálogo aberto com todos”, disse.