Nova onda de frio deve atingir Rio Branco na próxima quinta (29)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou novos números referentes à Covid-19 no Acre neste início de semana. De acordo com o boletim, nesta segunda-feira, 26, foram registrados 13 novos casos da doença no estado. Assim, o número de infectados subiu de 30.304 para 30.317 nas últimas 24 horas.

Mais dois óbitos foram registrados, sendo um do sexo masculino, e um do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 689 em todo o estado. O óbito do sexo masculino foi A.F.F., de 65 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 25 de outubro no Instituto de Ortopedia de Traumatologia do Acre (Into-AC) e veio a óbito no mesmo dia.

Já a vítima do sexo feminino foi M.F.L., de 75 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 7 de outubro no Into-AC, e veio a óbito no dia 25 de outubro.

Até o momento, o Acre registra 80.433 notificações de contaminação pela doença, sendo que 50.112 casos foram descartados, enquanto 4 amostras de RT-PCR estão em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 27.901 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 52 seguem hospitalizadas.