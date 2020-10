‘Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina’, diz Bolsonaro

Foto: Divulgação

A extração do açaí gerou o segundo maior valor da produção entre os produtos não madeireiros no Acre, com receita de R$ 5,5milhões em 2019.

Esse valor significa acréscimo de 7,0% na comparação com 2018. Em termos de valor, a quantidade extraída atingiu a marca de 4,7 mil toneladas, com crescimento de 4,1% frente ao ano anterior.

O grupo dos produtos madeireiros teve a segunda maior participação no valor da produção do extrativismo, de 37,6%. Esse valor é 17,5% frente ao ano anterior.

A madeira em tora, responsável pela maior participação, em termos de valor, do grupo, registrou incremento de volume de 22,7%, consequentemente, apresentou aumento do valor da produção de 26%, totalizando R$ 17 milhões. Logo em seguida vem a lenha, apresentou uma queda (6,6%), com valor da produção de 6,4 milhões e o terceiro com maior participação no setor, o carvão vegetal atingindo R$ 2 milhões, com uma baixa de 4,7%. Os dados são do IBGE.