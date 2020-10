Gladson nomeia membro da executiva do PSL ligado a Ulysses

O governador Gladson Cameli nomeou nesta segunda-feira, 26, o membro da executiva municipal do PSL, Marcell Menezes Galvão, para ocupar cargo na Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) com CEC-4. A nomeação consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Marcell é sobrinho da candidata a vice-prefeita pelo Progressista, Marfisa Galvão, esposa do senador Sérgio Petecão, mas tem ligações políticas com o Coronel Ulysses Araújo, que recentemente declarou apoio a candidatura da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB).

Questionado por ac24horas se a nomeação de Marcell faria parte de algum acordo entre o grupo político do militar com o governo, Ulysses negou, “Isso não faz parte de acordo político nenhum. Meu apoio a prefeita está muito claro”, disse o ex-comandante da PM do Acre.

O presidente da executiva estadual do PSL, Pedro Valério, confirmou a reportagem que Marcell faz parte da executiva municipal do partido. “Ele é um vogal, um cargo sem relevância, não assinada nada, mas faz parte da discussão, mas ele tem cargo sim na executiva municipal. Eu não tava sabendo que ele tinha sido nomeado não, estou sabendo agora”, disse.

Valério reforçou que o alinhamento do PSL é com o candidato a prefeito Minoru Kinpara. “Nós temos inclusive o vice na chapa dele que é o Celestino. A nossa lealdade ao Minoru é extrema. Agora se o cara aceita um cargo desse ai, ele é livre para procurar as melhoras dele. Nós não podemos manter alguém no PSL acorrentado, amordaçado, oprimido. Fica no PSL quem quer. Se ele opta por algum caminho, é um direito dele, cabe a nós respeitarmos”, frisou.