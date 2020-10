FIEAC entrega livros doados por colaboradores ao Ministério Público do Acre

Ao todo, foram arrecadados 430 livros que variam entre literatura infantil, didática, artes e best sellers internacionais

Em apoio à campanha do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o presidente da FIEAC, José Adriano, entregou 430 livros que foram arrecadados entre os colaboradores do Sistema Indústria (FIEAC, IEL, SESI e SENAI) aos representantes do órgão, nesta segunda-feira, 26 de outubro, na Sala de Reuniões da Presidência. Os temas das publicações variam entre literatura infantil, didática, artes e best sellers internacionais. De acordo com a iniciativa da MPAC, as doações beneficiarão a escola Frei Heitor Maria Turrini, que se localiza na Cidade do Povo, com objetivo de estruturar uma biblioteca para os alunos da instituição.

“Nós louvamos o Ministério Público com essa atitude tão nobre e gostaríamos que não parasse por aqui. Espero que tenhamos outros momentos como este. As crianças de lá estão muito expostas às mazelas sociais, portanto isto é o mínimo que podemos fazer. O Ministério Público pode sempre contar com a gente, a nossa parceria é 24 horas”, parabenizou Adriano.

A promotora de Justiça, Diana Tabalipa Pimentel, explicou que o órgão está desenvolvendo um trabalho com os professores e alunos da escola Frei Heitor Maria Turrini, promovendo a disseminação da cultura da pacificação, da redução de litígios, do fortalecimento social e do estímulo às soluções consensuais, por meio da mediação. “Quero agradecer especialmente o carinho com que os colaboradores do Sistema FIEAC trataram essa campanha: muitos compraram livros novos, outros doaram livros de que mais gostavam. Eu acredito que nós faremos a diferença na vida dessas crianças”, enfatizou.

Para a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane Rodrigues, as palavras para a FIEAC são sempre de agradecimento. “Por essa parceria constante, que não nos falta. Se conseguimos fazer algo dentro do que nos propusemos a fazer socialmente, isso se deve a essa parceria, pois vocês sempre abraçam as nossas iniciativas”, elogiou.

Em nome da comunidade, o coordenador de ensino da escola, José Valcleci Carvalho, afirma que a mudança da realidade dos alunos virá por meio da leitura. “Nossa comunidade é realmente carente, estamos tentando fazer a nossa parte e o pouco que conseguirmos, já será um grande feito. Por isso, queremos muito agradecer por esse trabalho que está sendo realizado conosco”, finalizou.