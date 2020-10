Dormiu eleito, acordou na balsa!

Já vi muito candidato bem posicionado em pesquisas perder a eleição da noite para o dia. Ir dormir eleito e acordar no porto da Gameleira, com toda a bagagem, pronto para a viagem ao pitoresco e bucólico município de Manacapuru, no Amazonas. Ou a pesquisa era falsa (muito comum nessa eleição – basta confrontar os números divulgados com o resultado das urnas), ou o candidato despencou em função de fatos negativos. Faltando 19 dias para o pleito a campanha propriamente dita vai começar para valer a partir de agora. Os que tem um volume sólido vão permanecer no jogo para se enfrentarem no 2º turno. Os demais devem descansar uns dias (ninguém é de ferro) e continuar jogando o jogo político porque 2022 está bem aí, na esquina.

A pesquisa do patrão

Relacionado

Tem um instituto de pesquisa cujos resultados são para agradar o patrão e levar uma boa grana. Onde o patrão tem candidato, sempre aparecem na cabeça da lista. Isso é que eu chamo de elevado grau de profissionalismo.

Pesquisas falsas

Quer saber se uma pesquisa é falsa ou verdadeira? Pegue os números divulgados pelos institutos na eleição para prefeito e vereador de 2016, confronte-os, e saberá. Os votos podem ser até comprados, mas os que estiverem dentro das urnas são verdadeiros.

Velho tolo!

Candidato que tinha um ódio visceral do PT e do presidente Lula resolveu fazer um acordo com o prefeito com quem ele disputa a eleição. Sua candidatura é bucha, mas serve para tentar derrotar o outro adversário do prefeito. A promessa é ter anistiada suas dívidas com o município, já que é um rico empresário. Ele mesmo se encarregada de contar para os eleitores em suas andanças. “Se não quiser votar em mim vota no prefeito que eles prometeram anistiar minhas dívidas”, argumenta. E é porque chamava Lula de ladrão.

Rodrigo com a C-19

O vereador Rodrigo Forneck (PT), candidato a reeleição, é um dos políticos mais preocupados em evitar que a pandemia da Covid-19 se espalhe. Apesar de obedecer rigorosamente às normas de segurança, acabou contraindo o coronavírus. O primeiro a pegar foi o presidente da Câmara, Antônio Morais (PSB), mas já se recuperou. A COLUNA deseja pronto restabelecimento ao Rodrigo.

. O uso da máquina púbica está tão entranhado no processo eleitoral que as pessoas agem com naturalidade.

. Pelo interior, então, é corriqueiro, nas barbas da justiça!

. A campanha do colega Evandro Cordeiro pegou vento, ele é candidato a vereador pelo PROGRESSISTAS.

. Terá que atropelar nas urnas Samir Bestene e o vereador N. Lima.

. É sempre um desafio!

. O candidato a vereador Rutênio, sempre bem votado, terá que fazer o mesmo.

. É voz corrente entre presidentes de partidos, jornalistas políticos e cabos eleitorais experientes de que as novas regras, para efeito de cálculo eleitoral, prejudicaram os grandes partidos.

. Haverá uma enxurrada de nanicos nas Câmaras.

. Pastora Maria Magri disputando uma vaga na Câmara pelo PROGRESISTAS; tem muito serviço prestado a comunidade.

. O que tem de candidato reclamando de eleitor safado que vem vender o voto não está escrito nas estrelas.

. Me perguntaram se eu sabia de que lado estava Deus nessa campanha?

. Puts…!

. Na minha opinião Ele não está do lado que estão pensando que Ele está, entende?

. O Florentino Nicolau Maquiavel, criador da ciência política, dizia que o Príncipe (políticos) não deve necessariamente ser cristão, mas parecer que é um bom cristão.

. Coisa do diabo? Do satanás, do cão dos infernos?

. Não, da política porque os homens são assim, principalmente os que usam o nome de Deus para ganhar votos.

. Nem sempre um bom cristão será um bom político, aliás, a coisa tá meio preta!

. As virtudes do cristianismo, como por exemplo, amor e compaixão não combinam com a disputa de poder.

. Dá para governador com o Sermão da Montanha?

. Tem alguém aí amando e orando pelo inimigo, pelo adversário?

. Tem alguém aí querendo ser pobre porque eles herdarão o Reino de Deus?

. Onde estão os pacificadores que herdarão a terra?

. Muitos de nós vivemos como se Deus não existisse acreditando que o Evangelho seria apenas para essa vida.

. “Se acreditasse nisso seria um desgraçado”. (Apóstolo São Paulo).

. Disse aqui que os cristãos não deveriam participar de política?

. Disse???

. Não, não disse!

. Só a misericórdia!

. A COLUNA hoje tá muito teológica, reflexiva!

. Bom dia, general Mourão!

. BOM DIAAAAAAAAA!