Avô acusado de estuprar a própria neta é preso pela Polícia Civil em Mâncio Lima

A Polícia Civil no município de Mâncio Lima prendeu L. L. de A., 66 anos, acusado de estupro da própria neta de apenas 11 anos, na manhã desta segunda-feira, 26, no centro da cidade de Mâncio Lima. A queixa crime foi registrada por familiares da vítima que procuraram a Delegacia de Polícia e denunciaram o avô.

O crime aconteceu na Comunidade Timbaúba, as margens do Rio Moa, zona rural, distante cerca de 5 horas de embarcação do município. Ainda de acordo com testemunhas, o acusado no local do crime, com a arma em punho, desafiava quem teria coragem de prendê-lo.

A criança passou por exame de conjunção carnal, o que ficou comprovado o abuso praticado pelo acusado. Após o exame, a criança também passou pelo atendimento médico e psicológico e terá acompanhamento periódico.

De acordo com delegado titular do município, José Obetânio, o acusado prestou depoimento, negou a acusação, mas as provas e exame comprovaram o cometimento do crime. Após procedimento praxe, o preso foi encaminhado ao presídio e colocado à disposição da justiça.