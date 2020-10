Agenda dos candidatos desta segunda tem bandeiraço, reunião com apoiadores e sabatina

Os sete candidatos à prefeitura de Rio Branco cumprem agenda extensa nesta segunda-feira (26). Entre as atividades estão: gravação de programas eleitorais, bandeiraços, reuniões com empresários e empresas.

O candidato do Partido Social Cristão, Jamyl Asfury, pela manhã realiza caminhada no Esperança. À tarde realizada outra caminha só que no Santa Inês e encerra o dia com reunião na Cidade do Povo.

Já Jarbas Soster (AVANTE) participa de entrevista no Balanço Geral. À tarde participa de reuniões com comércios da via Chico Mendes e à noite reunião com apoiadores do Tancredo Neves.

Daniel Zen (PT) inicia o dia visitando o comércio do bairro Cidade Nova e segue a tarde em caminhada no São Francisco. Zen finaliza o dia com apoiadores no bairro Preventório.

O emedebista Roberto Duarte participa de gravação de programa eleitoral, logo após se reúne com empresários e em seguida realiza visita aos bairros da Paz e Floresta. À tarde participa de reunião no Conquista e entrevista para a Rede Amazônica. À noite participa de sabatina do ac24horas.

O tucano Minoru Kinpara (PSDB) toma café com moradores do Ramal Moreira, no Benfica. À tarde realizada caminhada no Santa Inês e encerra o dia com reunião no Bosque.

Socorro Neri (PSB) se reúne com colaboradores da Arasuper do Aviária e colaboradores da empresa Takigawa. À tarde participa de entrevista para TV Acre e encerra o dia com caminhada na Regional da Estação Experimental.

Por fim o candidato do Progressistas, Tião Bocalom, participa de bandeiraço e panfletagem na regional da Cadeia Velha. À tarde se reúne com apoiadores do Adalberto Sena, Jorge Lavocat e Conquista.