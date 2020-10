Advogados de Duarte estudam ação contra abuso e Socorro diz que agiu como prefeita, não como candidata

Foto: Gedeon Miranda

Ganhou, perdeu e empatou: Assim foi o desempenho dos três clubes que representam o Acre no Brasileirão da Série D

Começamos pela derrota. O Galvez foi até a cidade de Bragança, interior do Pará, jogar contra o Bragantino. O time paraense é o melhor do grupo e ampliou sua liderança ao vencer o Imperador por 2 a 0. Os gols foram marcados por Túlio no primeiro tempo, e por Canga, em cobrança de pênalti na segunda etapa.

Já o empate foi do Atlético Acreano, que após 9 jogos continua sem saber o que é uma vitória na competição. Jogando em casa neste domingo, no estádio Arena Acreana, o Galo do 2º Distrito, empatou em 3 a 3 contra o Independente do Pará. O time acreano saiu na frente com um gol do atacante Americano. Ainda no primeiro tempo, Danrley empatou e as duas equipes foram com o placar igual para os vestiários. Na segunda etapa, aos 14 minutos, Davi marcou em falha do goleiro do Atlético Acreano. O Galo conseguiu o empate em seguida após cobrança de pênalti de Americano mais uma vez. Já aos 37 minutos, Emerson chutou forte para colocar o time paraense à frente mais uma vez. Quando parecia que o Atlético ia perder em casa, já nos acréscimos, aos 50 minutos, o zagueiro Bebê, de cabeça, empatou a partida.

Quem realmente fez bonito foi o Rio Branco. Jogando no interior de Rondônia contra o Ji-Paraná, o Estrelão venceu por 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, Cassiano abriu o placar para o Rio Branco. Na segunda etapa, aos 20 minutos, Ângelo ampliou para o time acreano. O Ji-Paraná conseguiu fazer o gol de honra já nos acréscimos com Vitinho.

Com os resultados do final de semana, Rio Branco e Galvez seguem com ótimas chances de classificação. Já o Atlético, apenas um milagre colocaria o time na próxima fase da Série D.

Confira a classificação:

Bragantino (PA) – 20 pontos

Galvez (AC) – 16 pontos

Fast (AM) – 16 pontos

Rio Branco (AC) – 16 pontos

Independente (PA) – 8 pontos

Ji-Paraná (RO) – 8 pontos

Vilhenense (RO) – 6 pontos

Atlético Acreano – 6 pontos