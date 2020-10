“Ramal tem que ser feito para rodar de inverno a verão”, dispara Bocalom contra Socorro Neri

Uma carreata política promovida pela campanha eleitoral de Zequinha Lima e Henrique Afonso, candidatos à prefeitura de Cruzeiro do Sul, movimentou grana quantidade de apoiadores na manhã deste sábado, 24, na maior cidade do Vale do Juruá. A organização garante que foi a maior da história no município.

O governador Gladson Cameli foi um dos principais participantes, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior e do atual prefeito, Clodoaldo Rodrigues. A carreata saiu da AC-405 e percorreu as principais ruas da cidade.

Relacionado

“Esse foi um momento histórico. Estamos contagiando Cruzeiro do Sul com a força do 11”, disse Henrique Afonso. O governador Gladson massificou seu apoio à candidatura de Zequinha e Henrique. “Apoio porque sei que é o melhor nome, são pessoas honestas, com história e trabalho em prol do povo. Cruzeiro do Sul merece alguém que trabalhe pela população. Estou com vocês”, falou.

Para o deputado Nicolau Júnior, a população sabe e conhece o melhor. “Festa linda essa de hoje, uma carreata com milhares de pessoas. Isso só mostra o quanto a população sabe que Zequinha e Nicolau são pessoas de caráter e são eles que farão a diferença”, enfatizou Nicolau.

O candidato Zequinha Lima agradeceu o apoio de todos os amigos que o apoiam. “Estamos recebendo tanto apoio de todos os lugares. Por onde passamos sentimos a energia das pessoas e a felicidade em saber que agora Cruzeiro do Sul tem uma oportunidade para mudar. Hoje essa carreata só vem para confirmar ainda mais o quando a força do 11 tem ganhado uma proporção cada vez maior. Obrigado todos vocês que estão comigo e com Henrique, e com União, Fé e Vontade de Fazer faremos uma Cruzeiro do Sul cada vez melhor”, finalizou.