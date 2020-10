Empresários denunciam venda ilegal da arroba do boi no Acre abaixo do preço de mercado

Empresários acreanos denunciaram ao ac24horas uma prática ilegal que estaria ocorrendo no estado. Segundo os denunciantes, ao menos duas empresas atuantes no Acre estariam comprando a arroba do boi por um preço elevado e revendendo por um preço muito mais baixo do que o valor de mercado, acarretando numa competição desleal na indústria local. Essa ação caracteriza o dumping, uma prática desleal de comércio que consiste em revender ou exportar produtos abaixo de seu custo de produção.

A situação ocorre enquanto o preço da carne tem elevado significativamente, o que tem provocado sérios prejuízos às empresas locais. As indústrias que estariam praticando o suposto ato ilegal, conforme a denúncia, seriam a JBS e Frigonosso. “Estão comprando a arroba do boi por R$ 250 ou mais e revendendo por R$ 230, R$ 232. Isso é ilegal. Não pode acontecer. Não dá para competir com isso”, explicou um denunciante, que preferiu não se identificar.

O ac24horas procurou o representante do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados no Acre (Sindicarnes), Nenê Junqueira, para tratar da denúncia, mas o mesmo afirma que averiguou junto aos sindicalizados, mas que mesmo assim não recebeu nenhuma informação sobre o assunto. “Não ouvi falar nada sobre isso”, disse.

Já o pecuarista e presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Feac), Assuero Veronez, diz que já ouviu falar na suposta prática que estaria ocorrendo no estado no âmbito da arroba do boi. “Já ouvi falar, mas não apurei se estaria havendo. Não posso confirmar essa prática desleal. Mas isso é uma concorrência desleal”, destaca.

Assuero confirmou que essa prática se configura em dumping. “Eu vou procurar levantar isso”, afirmou à reportagem. A reclamação por parte dos empresários da carne é a de que esse tipo de ação provoca danos à produção. Se comprovada, pode até haver taxação adicional como forma a compensar o dano, uma vez que enfraquece a o comércio legal.