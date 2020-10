DCE da Ufac retira Roberto Duarte de debate e gera dúvidas: “adversário exigiu que me retirassem”

O debate que ocorre logo mais à noite entre os candidatos à prefeitura de Rio Branco não contará com o Jamyl Asfury (PSC) nem com Roberto Duarte (MDB). O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre (DCE/Ufac), que promove o evento, diz que houve pesquisa com os estudantes para selecionar 5 dos 7 candidatos. Já Duarte afirma que foi excluído de forma proposital.

“Quando soube do debate do DCE recebi uma denúncia que um adversário meu, candidato a prefeito, exigiu que me retirassem do debate do DCE”, relata o candidato. Duarte garante que procurou o responsável pelo DCE para esclarecer o assunto e houve a confirmação. “Ele me confirmou que houve um pedido nesse sentido, mas que eu iria participar”.

Logo, o fato de não ter sido um dos 5 selecionados para participar do debate causou estranheza no candidato do MDB. “Respeito a democracia e, principalmente, a decisão do DCE, mas considero lamentável que meus adversários fujam do debate comigo”.

Ele garante estar preparado para debater os problemas e as soluções para melhorar a vida das pessoas e de Rio Branco e desabafou: “fico triste que o DCE, uma representação estudantil histórica que sempre zelou pela ampla participação democrática de ideias, se submete a esse tipo de ingerência”.

Ao ac24horas, o DCE explicou que houve uma consulta pública para selecionar apenas 5 candidatos. “Na seleção, foram escolhidos Jarbas Soster (Avante), Daniel Zen (PT), Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (PSDB) e Tião Bocalom (PP). Como não é registrada pelo TER, não podemos fazer a divulgação da pesquisa, mas houve 829 respostas”.