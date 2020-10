Cruzeiro do Sul é contemplada com vaga em nova etapa do Mais Médicos para o Brasil

O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Acre realiza a sua reunião itinerante em Cruzeiro do Sul com o objetivo de estar acompanhando todas as ações, atividades e investimentos de capacitações e orientações empresariais para o pequeno negócio. A diretoria do Sebrae no Acre entende que esta é uma forma de aproximar os conselheiros da realidade local, além de mostrar que a missão de promover a competitividade, o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo está sendo cumprida.

Na manhã desta quinta-feira (22), os conselheiros, representantes de 15 instituições, visitaram uma indústria e um comércio e serviço, em Cruzeiro do Sul, para ouvir diretamente do empresário o resultado da parceria com o Sebrae e suas necessidades. “Ouvir o cliente também é interesse nosso, porque nós precisamos saber como o Sebrae está sendo parceiro, saber das dificuldades do empreendedor, das dificuldades locais. Cada conselheiro sai daqui com uma visão mais ampla do que é a responsabilidade de cada um”, disse o presidente do Conselho Deliberativo do Estado do Sebrae no Acre, José Adriano.

Para o diretor técnico, Lauro Santos, estas reuniões itinerantes são importantes para futuras parcerias. “Conhecer as ações como uma forma de prestação de contas daquilo que o Sebrae desenvolve na região e ver o impacto que o Sebrae promove nessas empresas é maravilhoso. Os conselheiros têm a oportunidade de verem as necessidades e demandas e, através das instituições que representam, proporem soluções junto ao Sebrae. Em Cruzeiro do Sul um produto que tem dado muito certo é o Sebraetec e as consultorias em apoio as indústrias ao comercio e serviço da região”, destacou.

Uma das atividades mais fortes na região do Juruá é o agronegócio, com projetos na área da farinha e produtos locais que tem rendido bons frutos. “Trazer inovações e desenvolvimento sustentável, gerando lucro, emprego e renda é fundamental para o Sebrae, que acredita nos produtos regionais”, ressaltou Francinei Santos, diretor administrativo e financeiro do Sebrae no Acre.

Após as visitas às empresas, os conselheiros se reuniram para deliberar sobre as ações e atividades para 2021.