Colisão entre motos faz duas vítimas fatais em Xapuri

O senador Sérgio Petecão (PSD) participou de uma longa caminhada com militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) na manhã deste sábado, 24, no município de Jordão interior do Acre. Lá, Petecão apoia as candidaturas de Nágela Figueiredo para prefeita e Edivan Albuquerque a vice-prefeito.

A caminhada ocorreu acompanhada de carreata/cicleata, e, segundo a organização, foi uma das maiores já organizadas no município. Na capital acreana, o senador apoia a candidatura de Tião Bocalom (PP) à prefeitura, que tem como candidata à vice sua esposa e ex-deputada, Marfisa Galvão.

No início desse final de semana, Petecão também participou de uma caminhada de apoio ao candidato a prefeito Zequinha e vice Henrique Afonso, no bairro do Miritizal, em Cruzeiro do Sul. O evento também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior. Aproximadamente 400 pessoas fizeram parte da caminhada.

Veja o vídeo: