Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza pagamento de servidores nesta sexta-feira (23)

Os candidatos a prefeito da segunda maior cidade do Acre seguem em busca de votos para garantir a vitória nas urnas no dia 15 de novembro.

Fagner Sales, do MDB, faz panfletagem, bandeiraço e comício no bairro do Miritizal e reunião na Aldeia dos índios Katukinas, na BR-364.

Zequinha, do PP, terá reunião com empresários e lideranças rurais do Pentecostes e do Ramal Macaxeiral. A agenda inclui ainda almoço com lideranças políticas na zona rural, reunião com presidentes de partidos, caminhada nos bairros e reunião com verdureiros da Variante.

A assessoria do Sargento Adônis do PSL não divulgou a agenda do candidato.