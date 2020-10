Polícia descarta motivação política em assassinato de primo de Minoru Kinpara

Estão abertas as inscrições para o 45° Concurso de Redação desenvolvido pelo Instituto Aipi, em pareceria com a rede Sincroniza Educação, ambas instituições de iniciativa privada. Serão cerca de 18.500 vagas disponibilizadas aos jovens estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio regular da rede pública estadual e municipal de todo o país.

O concurso incentiva a leitura, a produção de texto e o protagonismo dos jovens, além de melhor preparar os estudantes que irão participar do Exame Nacional de Nível Médio (Enem), que nesta edição de 2020 será aplicado no formato impresso e digital.

Serão disponibilizadas gratuitamente, aos participantes, 24 videoaulas online que estarão disponíveis na plataforma Redação Online. Além disso, as redações serão corrigidas por professores especialistas que utilizam os parâmetros do Enem. O tema da redação do concurso está relacionado aos objetivos de desenvolvimentos sustentáveis da Organização das Nações Unidas (ONU) e será: “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta?”

A competição premiará com vale-compras para livros e materiais didáticos no valor de R$ 1.500 para o 1º, de R$ 1 mil para o 2° e de R$ 500 para o 3° colocado, além de contemplar os 100 melhores alunos com um plano de videoaulas e correções de textos pela plataforma Redação Online, com duração de doze meses a partir da entrega dos prêmios.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 de 29 de outubro pelo site https://concursoaipi.redacaonline.com.br/. Logo após efetuar a inscrição no formulário, o aluno já pode acessar a plataforma e enviar sua redação, respeitando o prazo limite para envio do texto de acordo com o regulamento disponível no edital.

Além da premiação para os alunos, as três escolas com o maior número de inscritos receberão 10 caixas de A4 Chamex e doação de livros até o valor de R$ 5 mil por escola, bem como 1 curso online de treinamento para correção de redação no modelo Enem e duas caixas de papel A4 Chamex para os vinte professores com maior número de alunos inscritos no concurso.

Fonte: Agência de Notícias do Acre