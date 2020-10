Aos poucos o antipetismo vai se diluindo no decorrer do processo eleitoral, apesar de alguns candidatos ainda idolatrarem o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com o único objetivo de cabalar votos para o bizaco. Porém, vale destacar os Bolsonaristas sinceros, convictos, honestos e fieis a sua ideologia. Como eles mesmos chamam, a ideologia da direita.

Partidos como PROGRESSISTA, MDB, PSD e SOLIDARIEDADE, bem como outras siglas supostamente de direita, se mesclaram com a esquerda em vários municípios. É uma questão de sobrevivência política. As ideologias partidárias foram para a lata do lixo. Afinal de contas ser de direita e esquerda é muito relativo porque o bolso é o guia.

Mesmo com a disputa eleitoral em andamento, lideranças políticas de centro-esquerda começam a conversar sobre o futuro. E o futuro é a conquista do poder em 2022. O convite é para fazer o rearranjo da política que, segundo essas figuras de proa, está muito desorganizada. Na verdade, bagunçada. Com o fim prematuro da coligação que venceu a eleição em 2018, o terreno está propício para o renovo.

Resposta rápida

O assassinato brutal de um dos coordenadores da campanha do candidato Minoru Kinpara, do PSDB, causou espanto, horror e medo. Se for crime político a situação fica ainda mais complicada. A Secretaria de Segurança precisa dar uma resposta rápida.

Foram extintos

Ladrões de galinha, de sandálias das portas da casa, das roupas no varal, os cachaceiros e arruaceiros dos botecos que passavam o final de semana nas delegacias, os maconheiros da praça do Centro da cidade, que se sentiam os caras mais ligados do mundo e não gostavam de tomar banho. Estes sumiram do mapa social dando lugar ao novo normal da violência.

O novo normal da violência

O novo normal da violência é baseado no tráfico de drogas pesado. É organizado, sectário, tem comando e regas. Suas marcas são execução e terror. Milhares de jovens participam como soldados de um exército lutando em uma guerra sem sentido. A única porta de saída aceita é de uma igreja evangélica.

“Aquele que domina sua língua é o mais sábio de todo”. (Salomão)

. Dias tensos, nervosos, bicudos…

. Como dizia o Sílvio Martinello.

. Quando a COLUNA falar que as viaturas da Polícia Federal estão abastecidas o tempo todo, pode acreditar.

. É como um sinal que vem do céu, melhor dizendo, do posto de combustíveis.

. Onde tiver rumores de corrupção eles vão atrás.

. Teve delação premiada, será?

. Algumas prefeituras devem aguardar visitas…

. Muito triste o ocorrido com o coordenador da campanha do candidato Minoru Kinpara que, aliás, estava muito abalado ontem.

. Tá russo!

. Nem o presidente Lula tem mais coragem de pedir votos para os candidatos a prefeitos do partido por todo o país, inclusive no Acre.

. Perdeu a moral!

. Uma lástima!

. Acontece…

. Bom dia!