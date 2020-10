Bocalom realiza caminhada pelo Universitário e apresenta propostas do plano de governo

O Acre registrou 93 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Nesta sexta-feira, 23, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que, assim, o número de infectados subiu de 30.028 para 30.121.

O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) também confirmou mais 1 óbito nesta sexta-feira, sendo do sexo masculino, cujas iniciais são R. F. A., de 75 anos. Ele deu entrada no dia 3 de outubro, no Hospital Santa Juliana e veio a óbito nesta quinta-feira, 22, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 686 em todo o estado.

Relacionado

Até o momento, o Acre registra 79.352 notificações de contaminação pela doença, sendo que 49.193 casos foram descartados, enquanto 38 amostra de RT-PCR estão em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 27.806 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 64 seguem hospitalizadas.