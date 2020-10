Amazonas vai mudar nomenclatura da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Guajará

Foto: Reprodução

O Governo do Amazonas divulgou nota no fim da tarde desta quinta-feira (22), informando que a agenda entre o secretário de estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima e o governador Gladson Cameli avançou no debate de mudar a nomenclatura da estrada que liga Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guajará, no Amazonas.

“A estrada que liga Cruzeiro do Sul, no Acre, ao município de Guajará, no sudoeste do Amazonas, passará por um processo de manutenção e deverá ter sua nomenclatura atualizada de acordo com as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), uma vez que seu trajeto liga dois municípios em dois Estados diferentes”, diz a nota.

Já a AM-329, que tem seu ponto zero no município de Eirunepé, passando por Envira e terminando no município de Feijó, no estado do Acre, está em processo de elaboração de projeto, no setor de Projetos e Orçamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O governo amazonense considera os projetos de grande importância para o desenvolvimento social e econômico dos dois Estados, “visto que facilitará a comunicação entre cidades vizinhas situadas na região de fronteira, bem como o escoamento de produtos entre os municípios, cidades e regiões abrangidas, fortalecendo, assim, as economias do Amazonas e do Acre”.