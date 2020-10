Acabou a bonança, os tempos são de pindaíba 

NÃO ESTOU entre os que se enchem de pruridos moralistas com o fato do programa eleitoral ter descambado para um tom mais crítico de cobranças. Não estamos numa eleição de monges budistas para se escolher quem será o futuro DALAI-LAMA ou quem será o Coroinha que vai ser o ajudante da próxima missa do Padre Mássimo Lombardi. Os candidatos da oposição não só podem, mas devem trazer para o debate na televisão o que não foi feito na cidade, os seus pontos carentes. E os candidatos que orbitam em torno do poder fazer a defesa das conquistas. É assim que funciona uma eleição num processo democrático. Não se pode é cair para o ataque pessoal, mas cobrar, mostrar as relações políticas de cada candidatura, é do jogo da política. Quem não quiser ser questionado não entre numa eleição majoritária, porque quem entra na chuva tem de se molhar. E ponto final. O debate tem de ser livre, aberto, sem censura alguma. Campanha existe para o debate, o resto é firula.

VOTO SE CONQUISTA

VOTO DO SERVIDOR se conquista com conversa. E não pondo num cercado para pressionar. O PT fez isso com as candidaturas do Angelim e do Marcos Afonso, na disputa da PMRB. E na época, ambos foram derrotados. Alguns secretários precisam aprender esta lição simples.

CONHEÇO AMBOS

NESTA CAMPANHA na mídia contra o vice-governador Rocha estão atribuindo falsamente a uma coordenação da secretária Silvânia Pinheiro e do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade. Nada a ver. Conheço ambos, são pelo diálogo, pela paz, não tem nenhum sentido a acusação.

MARIA OU MARICOTA

RECEBO uma nota do presidente do PP de Brasiléia, Vagner Galli, perguntando se a senadora Mailza Gomes (PP) foi ética ao apoiar a Leila Galvão (MDB), por existir uma Ata que decidiu por o PP ficar com a candidatura da Fernanda Hassem (PT). Democraticamente, registrado.

VAMOS POR PARTES

COMO DIRIA JACK O ESTRIPADOR: vamos por partes. Em Brasiléia, para este BLOG, pode ganhar a Maria ou a Maroca. Não tenho emprego na prefeitura e nem no governo. A surpresa que comentei foi em ver o presidente de uma direção municipal provisória atacar a honra de uma presidente regional. Se a Mailza não reagir, é problema dela. Mas este é assunto de vocês. O problema do PP é ser um partido de vários donos.

FIM DE PAPO

E FIM de papo, este assunto paroquial já ocupou muito espaço no BLOG.

INDO LONGE DEMAIS

ESTA BRIGA entre o governador Gladson Cameli e o seu vice Major Rocha está indo longe demais e não sei como é que vai terminar. Uma coisa tenho certeza: ninguém vai ganhar e é ruim para a imagem de ambos,

TIÃO BRUZUGU

COMO A FONTE DO PV não colocou o candidato a vereador Tião Bruzugu entre os mais fortes do partido para a disputa de vaga na Câmara Municipal de Rio Branco, faço o contraponto e ponho o Bruzugu na lista.

O PODER É AFRODISÍACO

A FRASE acima era sempre citada pelo saudoso ex-deputado Hermelindo Brasileiro (PDS). O até bem pouco todo poderoso PT, sente na pele o que é a perda do poder. Só conseguiu montar uma chapa com 11 candidatos a vereador de Rio Branco, nem a metade do teto estipulado pela lei.

OUTRO PANORAMA

ESTA ELEIÇÃO está com outro panorama nos bairros completamente diferente do que anda sendo divulgado. Nada mede mais o termômetro de uma campanha do que o candidato a vereador, é quem faz o contato.

O QUE MAIS SE APROXIMOU

APENAS uma ampla pesquisa interna de um partido, cujo resultado nem beneficia o seu candidato, foi das várias que vi até hoje, a que mais se aproximou da realidade nos bairros e da opinião dos vereadores.

DEUS NOS ACUDA

A CAMPANHA ENTROU na fase de Deus nos acuda por parte dos candidatos a vereador. Candidatos a vereador de vários partidos que se sentem preteridos no recebimento de recursos, já batem em outras portas. Esta semana, diversos, foram conversar com o Petecão (PSD).

ZÉ DO POSTO DISSE “NÃO”

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) mandou fazer um jingle em Goiânia para a campanha do seu candidato a prefeito de Assis Brasil, Zé do Posto (PSD). Zé ouviu várias vezes o som embalado e disse “não”. Petecão ficou furioso.

PODE ANOTAR

A NOVA música da campanha do Bocalom (PP) que começou rodar vai cair na simpatia popular, pelo refrão fácil de guardar na memória e gostoso de ser ouvido. No mesmo caminho da música do Petecão que virou febre na última campanha para senador e governador.

QUEM MUITO SE ABAIXA…..

O SENADOR Márcio Bittar (MDB), pelo que li, atribuiu a sua vitória a uma intervenção do Ministro Onyx Lorenzoni para lhe aproximar do Bolsonaro. O Bittar deve a sua eleição ao mutirão do Gladson e do Petecão nos últimos 15 dias, porque estava perdido. Em relação à sua paixão pelo Bolsonaro, diz o ditado que: “quem muito se abaixa, o fundo aparece”.

TERIA SIDO ELEITO

FOSSE VERDADEIRA a sua tese de que, o candidato se mostrar ao eleitor como bolsonarista rende votos, o governador hoje seria o Coronel Ulysses.

COISA VERGONHOSA

QUE coisa mais vergonhosa! O ministro Onyx Lorenzoni se deslocou de Brasília para deixar 1 milhão de reais para o Governo do Estado. E ainda foi recebido com salamaleques e elogios. Sucupira está perdendo!

CÁSSIO HASSEM

ALÉM de ter competência para ser vereador, ter curso superior, o dentista Cássio Hassem (PSDB) está entre os melhores nomes para representar Epitaciolândia na Câmara Municipal. Um mandato exige qualificação.

A COR É CINZA

O BLOG tem informação de que o programa eleitoral do deputado Daniel Zen (PT) vai sair da fase romântica e partir para as cobranças sobre a realidade cinza da cidade. Ou seja, vai jogar pimenta na sua campanha.

ESTE CONHEÇO

DESDE cedo foi um lutador. Falo do Janes Peteca, candidato a vereador pelo AVANTE. Quando criança procurava ganhar uns trocados carregando sacolas dos clientes no mercado. Se formou, e é um cidadão de bem.

NÃO PODE SER QUALQUER UM

UM VEREADOR vai legislar, criar leis, precisa ser preparado para exercer um mandato. Chega de se colocar despreparados nos parlamentos.

JOGO ABERTO

NA PRÓXIMA segunda-feira começa no ac24horas a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. Será um jogo aberto ao vivo, onde não há tema proibido de ser tocado. Serão 50 minutos para cada candidato, tempo que dá para o entrevistado se soltar. Milhares de internautas estarão acompanhando o programa, é só saber tirar proveito.

SOMA VOTOS

A MARFISA GALVÃO (PSD), vice do Bocalom, foi uma escolha que rende votos. Se o vice não atrapalhar é bom, se ajudar, melhor ainda.

UMA VANTAGEM

QUANDO comparadas as estruturas de apoio da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT) e da ex-deputada Leila Galvão (MDB), a prefeita leva vantagem. A Fernanda tem 92 candidatos a vereadores contra 31 candidatos da Leila. Mas o que vai decidir mesmo é o furor da campanha.

FRASE MARCANTE

“Ame seu inimigo, mas não ponha uma arma em suas mãos”. Ditado mexicano