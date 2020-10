Ulysses declara apoio a Socorro e diz que PSL foi obrigado por Rocha apoiar Minoru Kinpara

O ex-comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulysses Araújo (PSL), acabou de causar um rebuliço na política acreana ao declarar apoio à candidatura da atual prefeita Socorro Neri (PSB) à reeleição.

O ato de apoio de Ulysses a Neri foi realizado na noite desta quarta-feira, 21, em evento dos colaboradores da estação VIP, empresa administrada pela esposa de Ulysses, Dayanna Araújo.

O fato chamou atenção de todos os jornalistas e cientistas políticos já que Ulysses brigou até as últimas horas na convenção do PSL para ser o vice de Minoru Kinpara, porém foi preterido por Celestino Bento.

Ao ac24horas, Ulysses afirmou que o PSL foi forçado a apoiar uma candidatura que os seus filiados e candidatos a vereadores jamais quiseram apoiar, afirma referindo-se a candidatura de Minoru Kinpara (PSDB).

“Todos sabem a forma pela qual o PSL foi forçado a apoiar uma candidatura que os seus filiados e candidatos a vereadores jamais quiseram apoiar. Os vídeos da convenção do PSL demonstrou claramente a insatisfação de todo o partido pela maneira como todos foram desrespeitados pelo vice-governador e pelo próprio candidato Minoru, que hoje cobra apoio dos candidatos do PSL, mas não dá a mínima estrutura e continua os tratando com total desrespeito, pois não tem coragem de conversar cara a cara com os candidatos e envia assessores que não tem qualquer poder de decisão para tentar ludibriar os candidatos”, pontuou. .

Ao falar do apoio a Neri, Ulysses destacou as virtudes da atual prefeita e pontuou que Neri sofre críticas injustas ao tentarem rotular a atual prefeita como esquerdista.

“Vejo na prefeita uma excelente gestora pública, uma excelente administradora, uma mulher honrada, esposa, mãe e avó de família. Não tem nada que desabone seu caráter, não tem máculas de corrupção, está preocupada com a administração da cidade de Rio Branco e não com o jogo de poder que visivelmente percebemos nessas eleições municipais que objetivam simplesmente a cadeira de governador do Estado nas eleições de 2022. Além disso, não concordo quando querem a todo custo tacharem a prefeita de esquerdista, pois ela recusou veemente alianças e coligações com partidos como PT, PCdoB e outros, ficando claro que a segunda opção petista é Minoru que se for para o segundo turno terá total apoio do PT e companhia”, destacou.

Nas redes sociais, Socorro Neri comemorou adesão de Ulysses a sua candidatura e afirmou que segue com um único propósito: buscar o melhor para Rio Branco.

“Por isso, a considero suprapartidária, com pessoas de diversos ou nenhum partido, que acreditam que nossa cidade ainda tem muito a avançar. Por isso, com muita honra, recebo esse apoio do Coronel Ulysses, que assim como eu, sonha com uma Rio Branco do futuro”, afirmou.