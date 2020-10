Programa de Aquisição de Alimentos amplia até 30% o pagamento ao produtor no Acre

Conseguir uma vaga no mercado de trabalho, para muitos, sempre foi o maior desafio. Na maioria das vezes, as vagas ofertadas sempre veem com a exigência da “experiência”, o que promove uma verdadeira seleção natural e acaba com o sonho de gente talentosa e determinada que poderia está se destacando nas mais diversas empresas.

Como parte de um projeto que busca descobrir novos talentos, o Grupo Recol, vem executando um programa que visa não somente encontrar bons profissionais, mas principalmente, dar oportunidade para quem tem habilidades e talentos.

O programa “Deixe a Recol Conhecer o seu Talento”, é uma estratégia de captação de profissionais de diversos segmentos e especialidades com alto potencial a ser desenvolvido.

Para se ter uma ideia da importância do programa, em 2019 foram recebidos mais de 1,5 mil currículos no banco de talentos do Grupo Recol. Desse total, mais de mil pessoas participaram presencialmente dos processos seletivos.

Agora, o Grupo Recol quer descobrir novos talentos na área de vendas. Para isso, está recebendo o currículo de pessoas que tem habilidades, vocação, se comunicam bem e acreditam que podem ter sucesso na área de vendas.

“Estamos construindo uma empresa inovadora e diversa, este programa visa identificar profissionais com potencial para crescer em nosso comercial, nao é necessário experiência e nenhuma formação na área, só vontade de crescer e trabalhar”, explica Rafael Giupponi, diretor de Gente e Gestão do Grupo Recol.

Se você tem interesse de trabalhar em uma empresa do Grupo Recol e acredita ter talento para a área de vendas, mesmo sem nunca ter passado por alguma experiência, pode enviar seu currículo para o e-mail vendas@gruporecol.net.

Mas, atenção, para participar da seleção, é preciso que o envio do e-mail obedeça alguns critérios: o currículo deve constar em anexo e no corpo do e-mail deve constar o nome completo do candidato e também seu e-mail. Após o envio, o candidato receberá um link para proceder com o cadastro.

O Grupo Recol quer descobrir novos talentos e oferecer oportunidade para aqueles que ainda não tiveram oportunidade no mercado de trabalho, mas acreditam que tem talento para a área de vendas.