Polícia Federal prepara operações no Acre!

Ainda essa semana saiu nota na COLUNA afirmando que as viaturas da Polícia Federal estão abastecidas até o talo. E não é apenas para combater o crime organizado e as facções, mas, também, para barrar os esquemas de corrupção no setor público.

Não precisa ter bola de cristal, muito menos ser adivinho para saber que esses esquemas existem. Aliás, alguns estão pipocando.

De acordo com informações do ac24horas, 50 agentes da PF chegaram no avião da instituição para reforçar o contingente na região. As eleições também exigem um reforço maior de delegados, policiais e investigadores. Enquanto isso, alguns políticos e empresários que andaram “bolindo” no alheio estão apreensivos.

Somado a isso, depois das eleições, governos estaduais e prefeituras passarão por um ajuste rigoroso em suas despesas, inclusive com pessoal. Traduzindo para o bom português: as folhas de pagamento deverão ser ajustadas de acordo com a lei. A contenção de gastos públicos será obrigatória quebrando muito das promessas e compromissos assumidos nessa campanha. Muitas cabos eleitorais e eleitores que estão hoje berrando no meio da rua pelo seu prefeito candidato a reeleição irá para o olho da rua depois do pleito.

Peneira fina

TCU, CGU e TCE, por exemplo, são órgãos de controle da administração pública. Um prefeito ou político qualquer imaginar que tem um “conselheiro”, ou “auditor” amigo que vai livrá-lo dos rolos que fez ou faz na gestão é um grave erro.

Governo fraturado

Os partidos e grupos políticos instalados no poder começam a brigar expondo as entranhas das irregularidades praticadas. O governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) tem dito que quem fizer seus rolos vai pagar o pato. Como diz o velho chavão popular: “Quem for podre que se quebre”.

Tem que assumir…

A prefeita Socorro Neri (PSB), fala no programa eleitoral de TV, como se quisesse ser eleita prefeita. Na verdade, ela é a prefeita que deseja ser reeleita. Tem que sair da condição de vice de Marcus Alexandre, do PT.

Leila candidata

A ex-prefeita Leila Galvão (MDB) teve sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral. Era o óbvio. Brasiléia terá uma das eleições mais disputadas desse processo. Por lá, o PT se dividiu. O MDB também, já que Aldemir está de um lado e Everaldo de outro.

“O homem íntegro anda seguro”. (Salomão, o sábio)

. O Coronel Ulysses aderiu a candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB) deixando a tropa do PSL de boca aberta.

. Do que jeito que a política está desorganizada, não há novidade nenhuma na decisão, tudo é possível.

. É por isso que PT, PSD e MDB andam…deixa prá lá!

. O vice-governador Major Rocha chegou impressionado com o prestígio do senador Márcio Bittar (MDB) em Brasília.

. Comentou com jornalistas que precisava de audiências com ministros para tratar da questão Brasil-Peru; bastou alguns poucos telefonemas do Bittar que as portas se abriram…na hora.

. Eu tomo qualquer vacina, inclusive a Chinesa, serei o primeiro da China; até por gratidão:

. A China é o maior comprador de produtos brasileiros gerando milhares de emprego no Brasil.

. Para falar mal da China é necessário estudar, pesquisar, ler muito, compreender sua cultura e sua gente.

. Há pouco anos o PIB da China era de cerca de $$ 300 milhões; hoje está na casa dos trilhões de dólares.

. Corrupto por lá é preso, condenado a morte; no Brasil é admirado, celebrado, honrado nas solenidades.

. Viva a China!

. Bom dia, presidente Bolsonaro!

. Bom dia, p* nenhuma!

. Mesmo assim, bom dia pessoal!